النيابة الإدارية: انتهاء تحقيقات برج فيصل وإحالة 4 متهمين للمحاكمة العاجلة

قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن تحقيقات برج فيصل انتهت بإحالة 4 متهمين للمحاكمة العاجلة.





وأضاف "سمير"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "على مسئوليتي" المُذاع على قناة "صدى البلد"، "تمت سرقة الكهرباء منذ 2015 حتى إجراء التحقيق في حريق عقار الدائري".





وتابع متحدث النيابة الإدارية "ما كشفته التحقيقات، أن هذا العقار أُصدر ضده 6 قرارات إزالة جميعها لم تنفذ".





وأوضح "البرج المخالف به حزمة من المخالفات من ضمنها بناؤه على أرض زراعية وارتفاعه المبالغ فيه، أى أنه مخالف لكل اشتراطات البناء".





وكشفت اللجان التى أمر بتشكيلها المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية للتحقيق في القضية رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢١ أمام المستشار حلمي العمدة، عضو المكتب والمعروفة بعقار كرداسة المحترق، عن نشوب حريق بمخزن أحذية غير مرخص كائن بأحد الأبراج السكنية المقامة على مساحة ١٠٠٠ متر مربع.



