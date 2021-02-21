سفيرة مصر في السنغال تكشف عدد الجمهور في مباراة الزمالك وتونجيث

قالت نهى خضر، سفيرة مصر لدى السنغال، إن نادي الزمالك واجه مشكلة في عدم وجود تصريح العبور من موريتانيا للسنغال.





وأضافت "خضر"، خلال مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "بعثة الزمالك كان مقررًا وصولها اليوم فجرًا لكنها وصلت السابعة مساءً لمطار السنغال".





وعن حظر التجول في السنغال، أكدت أن الحظر يبدأ من الساعة التاسعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، مشيرة إلى أن عدد الحاضرين للمباراة لن يزيد على 200 فرد من جمهور فريق تونجيث، مع التزامهم التام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.





وحرص القنصل المصري بالسنغال عامر مزروع، على استقبال بعثة فريق الكرة بنادي الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، رئيس النادي في العاصمة السنغالية داكار بعد رحلة طيران شاقة للغاية استمرت ٢٣ ساعة تخللها الترانزيت لمرتين في مطار حاسي مسعود بالجزائر.