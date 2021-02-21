ما وراء ترسانة إسرائيل النووية .. لماذا لم يوقع بايدن العهد السري بين تل أبيب ورؤساء أمريكا

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية الخميس، إن إسرائيل تقوم بتوسيع كبير لمنشآتها النووية في ديمونة في صحراء النقب، حيث تصنع المواد الانشطارية لترسانتها النووية.





قالت إن أعمال البناء تظهر بوضوح في صور الأقمار الصناعية التي نشرتها اللجنة الدولية المعنية بالمواد الانشطارية "IPFM"، وهي مجموعة خبراء مستقلة. وتقع المنطقة التي يجري العمل فيها على بعد بضع مئات من الأمتار عبر جنوب وغرب المفاعل الذي يحمل القبة ونقطة إعادة المعالجة في مركز شمعون بيريز للأبحاث النووية بالقرب من بلدة ديمونة الصحراوية.





قوة إسرائيل النووية





قال بافيل بودفيج، الباحث في برنامج العلوم والأمن العالمي بجامعة برينستون:"يبدو أن البناء بدأ في وقت مبكر جدًا من عام 2019 ، أو أواخر عام 2018، لذا فقد بدأ العمل به منذ حوالي عامين".





ولم تعلق السفارة الإسرائيلية في واشنطن على الصور الجديدة حيث تنتهج إسرائيل سياسة "الغموض المتعمد" بشأن ترسانتها النووية، دون تأكيد أو نفي وجودها. ويقدر اتحاد العلماء الأمريكيين أن لدى إسرائيل حوالي 90 رأسا حربيا مصنوعة من البلوتونيوم المنتج في مفاعل الماء الثقيل في ديمونة.





وصف أفنير كوهين، الخبير البارز في البرنامج النووي الإسرائيلي، الصور الجديدة بأنها "مثيرة للاهتمام" وأشار إلى أن تتبع موقع ديمونة ظل دون تغيير جوهريًا لعقود.





وبحسب ما ورد استخدمت إسرائيل المنشأة النووية لإنشاء نسخ طبق الأصل من أجهزة طرد مركزي لليورانيوم الإيرانية لاختبار الجرثومة الإلكترونية الكمبيوتر Stuxnet المستخدمة لتخريب برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني في نطنز. ولكن هذا قبل أكثر من 10 سنوات، قبل وقت طويل من بدء التوسع الحالي.





قامت إسرائيل ببناء مفاعل ديمونة في الخمسينيات بمساعدة سرية واسعة النطاق من الحكومة الفرنسية. بحلول نهاية العقد، كان هناك ما يقدر بنحو 2500 مواطن فرنسي يعيشون في ديمونة، التي كانت لديها مدارس ثانوية فرنسية خاصة بها ولكن جميعها تحت غطاء الإنكار الرسمي.





وفقًا لـ The Samson Option، من قبل الصحفي الاستقصائي سيمور هيرش، لم يُسمح للعمال الفرنسيين بالكتابة إلى منازلهم مباشرةً ولكن تم إرسال رسائلهم عبر صندوق بريد مزيف في أمريكا اللاتينية.





تم الكشف عن دور مفاعل ديمونة في برنامج الأسلحة النووية الإسرائيلي لأول مرة من قبل فني سابق في الموقع، مردخاي فانونو، الذي روى قصته لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية في عام 1986.





قبل النشر، استدرجته عميلة إسرائيلية من بريطانيا إلى إيطاليا واختطفه الموساد. قضى فانونو 18 عاما في السجن، 11 منهم في الحبس الانفرادي، لكشفه أسرار ديمونة.





النفاق الغربي لـ إسرائيل





بعد تقرير "الجارديان" خرج وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف واصفا تجاهل الغرب وخاصة الولايات المتحدة بريطانيا وفرنسا وبريطانيا لترسانة إسرائيل النووية - القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط- بالنفاق الغربي.





وفي السياق، نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية تقريرا قالت فيه إن على الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن إنهاء النفاق الأمريكي بشأن الأسلحة النووية الإسرائيلية.





وقالت إنه حتى 17 فبراير، أخّر الرئيس الأمريكي جو بايدن إجراء المكالمة الاحتفالية المعتادة بعد التنصيب لرئيس الوزراء الإسرائيلي. خلص المطلعون في واشنطن إلى أن "الكتف البارد" الواضح يعني أن بايدن لم يوقع بعد على "الخطاب"، الذي تطلبه إسرائيل بشكل روتيني من الرؤساء الأمريكيين لضمان عدم ذكر الولايات المتحدة لأسلحة إسرائيل النووية عند مناقشة الانتشار في المنطقة أو الضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل تقليل ترسانتها الذرية الهائلة.





كما وصفه آدم إنتوس في مقال نشر في مجلة "New Yorker" عام 2018، قام كل رئيس أمريكي منذ بيل كلينتون، بإصرار إسرائيلي، بتوقيع خطاب سري عند توليه المنصب يتعهد فيه بأن الولايات المتحدة لن "تضغط على الدولة اليهودية للتخلي عن أسلحتها النووية طالما استمرت في مواجهة التهديدات الوجودية في المنطقة ". وقال إنتوس في مقاله إنه "مهما كانت السياسة التي تتبناها الولايات المتحدة تجاه الأسلحة النووية الإسرائيلية، فقد حان الوقت لوقف هذه الطقوس المهينة".





كانت نتيجة السياسة الأمريكية أن الولايات المتحدة لم تضغط على إسرائيل للتخلي عن أسلحتها النووية - في حين أن القيام بذلك سيكون المسار الوحيد المتوافق مع سياسة الولايات المتحدة لمنع الانتشار النووي. ومع ذلك، تساعد واشنطن إسرائيل بنشاط، سواء دبلوماسيًا عن طريق إلغاء مناقشة أسلحتها النووية في المحافل الدولية وماديًا من خلال النظر بطريقة أخرى في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون النووي، بما في ذلك بعض الانتهاكات داخل الولايات المتحدة.





وشمل ذلك التظاهر في عام 1979 بأن ما كان شبه مؤكد تجربة نووية إسرائيلية في جنوب المحيط الهندي، والتي تم رصدها بواسطة قمر صناعي أمريكي، لم يحدث. قام البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق جيمي كارتر وخلفاؤه بتصنيف الوثائق وفضح ما كان معروفًا، لكن الدليل القاطع مقنع للغاية، كما أوضح كتاب عدة في "فورين بوليسي".





ربما تكون أسوأ نتيجة لاستيعاب المطالب الإسرائيلية لمثل هذه الرسائل هي أن حكومة الولايات المتحدة أعمت نفسها طواعية بالتظاهر بعدم معرفة أي شيء عن الأسلحة النووية الإسرائيلية - وبالتالي أفسدت جهودها في صنع سياسة متماسكة وبناءة.





من خلال الحفاظ على هذا الجهل الوهمي داخل الإدارة الأمريكية، عندما يعرف كل شخص على وجه الأرض لديه أدنى اهتمام بالموضوع الحقيقة، أصدرت حكومة الولايات المتحدة لائحة - موصوفة في نشرة تصنيف وزارة الطاقة الأمريكية "WPN-136" حول القدرات النووية الأجنبية - والتي يهدد موظفي الحكومة بعقوبات شديدة إذا أقروا بأن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية. بالطبع، تم حجب اللائحة عن النشر العام.





في أول مؤتمر صحفي متلفز للرئيس الأسبق باراك أوباما، سألته الصحفية الراحلة هيلين توماس عما إذا كان على علم بأي دولة مسلحة نوويا في الشرق الأوسط. كان أوباما مستعدًا بالفعل بالإجابة الصحيحة:"فيما يتعلق بالأسلحة النووية، كما تعلمون، لا أريد التكهن". مثل هذه البيانات الرئاسية توفر التوجيه لبقية الحكومة. في اجتماع حضرناه خلال إدارة أوباما ، قام مسؤول رفيع في وزارة الخارجية - وهو رجل ذكي - بتغطية إحراجه لاتباعه لخط الحزب بالقول بخجل، "شخصيًا، من معرفتي، لا يمكنني التأكد".





هناك أسطورة مفادها أن هذه التمثيلية مطلوبة بسبب تفاهم سري عام 1969 بين الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق جولدا مائير. من المفترض أنها وعدت بعدم اختبار سلاح نووي ووعد بعدم الضغط على إسرائيل للتوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) أو التخلي عن أسلحتها النووية.





تكمن مشكلة هذا الاستنتاج، التي قدمها المؤرخون والمسؤولون بثقة، في أن نيكسون ومائير تحدثا بمفردهما دون وجود مساعدين، ولا حتى وزير الخارجية، الموجود في كل مكان، هنري كيسنجر ولا يوجد شيء في الكتابة يكشف عما تحدثا عنه. ومع ذلك، خدعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة المسؤولين الأمريكيين لقبول التزام مفترض بالاستمرار في حماية أسلحتهم النووية من الكشف العلني أو الانتقاد.





تذكر الصحافة أحيانًا الأسلحة النووية الإسرائيلية، لكن الصحفيين يترددون في سؤال مسؤول حكومي عن هذا الموضوع ، مدركين أنه ليس من المفيد لمهنة الصحفي أن يغامر بدخول تلك المنطقة.





أشار التقرير إلى أن مخاطر هذا النفاق الأمريكي أكبر بكثير في وقت أصبح فيه الانتشار النووي في المنطقة مصدر قلق عالمي وخطر متزايد. إن الحكومة غير القادرة على الاعتراف بأن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية لا يمكنها مناقشة مسألة الانتشار النووي في أماكن أخرى من الشرق الأوسط بمصداقية. يؤدي هذا إلى مزيد من الحماقة. صوت مؤتمر مراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية لعام 2010 بالإجماع على عقد مؤتمر للشرق الأوسط يناقش مشاكل حظر الأسلحة النووية.





يقول التقرير إنه يمكن للمرء أن يتخيل تأثير هذا البيان على مصداقية التصريحات الأمريكية بشأن الحاجة إلى الحد من انتشار الأسلحة النووية. إن مصداقية الولايات المتحدة أمر بالغ الأهمية لأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلكان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان شككوا مؤخرًا في تعهداتهم بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي بعدم الحصول على أسلحة نووية، ولا يزال مستقبل إيران النووي موضع شك. كما أن فكرة عقد مؤتمر حول شرق أوسط خالٍ من الأسلحة النووية لن تختفي أيضًا - قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن مصر ستطرح هذه القضية مرة أخرى في مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي المقرر عقده في أغسطس 2021. توقيع الخطاب سيجبر بايدن على تكرار أداء أوباما .





في هذا الصدد، يبدو أن سلوك المسؤولين الأمريكيين يتتبع سياسة الغموض الإسرائيلية الشهيرة فيما يتعلق بالأسلحة النووية. ولكن هناك فرق: يوقع رؤساء الولايات المتحدة على الرسالة، والحكومة تبقى صامتة. لكن من المفارقات أن الإسرائيليين يجدون سبيلًا للتفاخر بأسلحتهم النووية ، دون ذكر كلمة نووية.





لديهم ثالوث خاص بهم: صواريخ أرضية ذات رؤوس نووية (من تصميم فرنسي)، وطائرات ذات قدرة نووية (تصميم أمريكي)، وغواصات ألمانية متقدمة مسلحة بصواريخ كروز طويلة المدى برؤوس نووية إسرائيلية. عندما وصلت آخر إضافة إلى أسطولهم من الغواصات من ألمانيا في عام 2016، تحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن الدمار الذي يمكن أن تلحقه هذه الغواصة بأعداء إسرائيل إذا حاولوا إيذاء الدولة. لا يمكنك إثارة الخوف إذا لم تمنح الخصوم فكرة عما يمكنك فعله.