ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحد متضررى حريق "عقار الدائري": 37 أسرة في الشارع ولا يوجد استجابة من أي مسئول .. فيديو

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:39 م
عقار فيصل
عقار فيصل
Advertisements
داليا أحمد

كشف عمرو أمين ، ساكن بالعقار المجاور ل "عمارة الدائرى"، أنه لا يوجد ميل حتى الآن للعمارة المحروقة ،موضحًا أن الشرطة أمرت بإخلاء كل العمارات المجاورة ومنذ وقوع الحريق وهم فى الشارع ولا يوجد أى إجابات على أسئلتهم.

 

تابع عمرو أمين ، خلال مداختله الهاتفية فى برنامج "90 دقيقة " مع الإعلامى أسامة كمال، أنه يتداول منذ 31 يناير أقاويل أنه لابد ان الحريقة تنطفئ لوحدها وعدم التدخل وإلزام التبريد ولكن مر حتى الآن 3 أسابيع ولا يوجد أى جديد ، متابعًا أنهم فى إنتظارأن سكان "العقار المحترق" بجمع أغراضهم منه.

 

كما أوضح عمرو أمين قائلًا: أن العمارة التى يسكن فيها بها 37 أسرة ومنذ وقوع الحريق وحتى والآن وإحنا فى الشارع ، وكل ما يتم الذهاب لجهة معينه يتم الرد عليهم الموضوع مش فى أيدى .

 

اضاف عمرو أمين ، أن هناك من ليس  لديه مقدرة على إيجار شقق مفروش ويوجد أطفال تقيم فى الشارع ولا يمارسون يومهم الدراسى ، كما ناشد المتضرر من حريق العقار بإجابة أى أحد من المسئولين لمعرفة مصيره ومصير ال 37 أسرة.    

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

المرور: فتح الطريق الدائري أمام حركة السيارات بمحيط عقار فيصل المحترق.. صور

مصدر أمني: تماثل مصابي الحماية المدنية في عقار الجيزة المشتعل للشفاء

مصادر: إزالة عقار فيصل المحترق تتم بإشراف أساتذة هندسة

48 ساعة ومازالت ألسنة اللهب تتصاعد من عقار فيصل.. «المرور» تفتح الطريق الدائري أمام السيارات.. ومصادر ترجح عدم انهيار العقار ..صور

محافظ الجيرة عن العقار المحترق: صادر ضده قرار إزالة

صور مفبركة.. تامر أمين يفجر مفاجأة حول عقار فيصل المحترق

ترشيحاتنا

الدوري المصري.. ملخص وأهداف لقاء أسوان والاتحاد السكندري 3-1

بسبب أزمة الطيران .. الزمالك يطالب بتأجيل مباراة تونجيث 24 ساعة وفقا للائحة

الإصابات فى مصر مخيفة.. أستاذ باطنة: علاج وحيد وفعال لمرض السكر .. فيديو

قطع المياه عن مدينة الإسماعيلية غدا 14 ساعة

أمطار غزيرة وطقس سيئ يضرب مطروح .. فيديو

لبنان.. موجة غضب سياسية بعد خطاب جبران باسيل

Advertisements

بعد ظهور نوع جديد.. وزيرة الصحة تعلن عن حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال في مارس المقبل

بسبب فرجاني ساسي.. «الحدث اليوم» توقف برنامج مي حلمي .. والإعلامية تعتذر لقناة الزمالك

رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف: لم نضع سيناريوهات للتعامل مع كورونا في المساجد خلال رمضان.. فيديو

عاجل.. ننفرد بمفاجأة تشكيل الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا

النيابة الإدارية: انتهاء تحقيقات برج فيصل وإحالة 4 متهمين للمحاكمة العاجلة

لهذه الأسباب .. محمد صلاح يرحل عن ليفربول

لقطة مهارية.. رمضان صبحي يسجل هدفا عالميا لـ بيراميدز في شباك بطل كوت ديفوار

إقامة قمة الأهلي والزمالك في رمضان.. تفاصيل اجتماع اتحاد الكرة

مصدر أمني يكذب الإخوان.. لا صحة لتعرض أحد نزلاء سجن جمصة لانتهاكات

لتجنب التقاضي.. رئيس الوزراء يفض التشابكات الحكومية حول الأصول المؤجرة بين الجهات المختلفة

بعدي بأصعب أيام حياتي.. أسما شريف منير تطلب الدعاء من جمهورها

السعودية.. بيان عاجل من النيابة بشأن فيديو ضرب فتاة في الشارع.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكونات من مطبخك .. أبسط 5 ماسكات للتخلص من الهالات السوداء

غنية بالألياف لمحاربة الإمساك .. 8 أطعمة يجب تناولها باستمرار

بالدولار.. سعر خرافى لفستان درة في أحدث إطلالة لها.. شاهد