أحد متضررى حريق "عقار الدائري": 37 أسرة في الشارع ولا يوجد استجابة من أي مسئول .. فيديو

كشف عمرو أمين ، ساكن بالعقار المجاور ل "عمارة الدائرى"، أنه لا يوجد ميل حتى الآن للعمارة المحروقة ،موضحًا أن الشرطة أمرت بإخلاء كل العمارات المجاورة ومنذ وقوع الحريق وهم فى الشارع ولا يوجد أى إجابات على أسئلتهم.

تابع عمرو أمين ، خلال مداختله الهاتفية فى برنامج "90 دقيقة " مع الإعلامى أسامة كمال، أنه يتداول منذ 31 يناير أقاويل أنه لابد ان الحريقة تنطفئ لوحدها وعدم التدخل وإلزام التبريد ولكن مر حتى الآن 3 أسابيع ولا يوجد أى جديد ، متابعًا أنهم فى إنتظارأن سكان "العقار المحترق" بجمع أغراضهم منه.

كما أوضح عمرو أمين قائلًا: أن العمارة التى يسكن فيها بها 37 أسرة ومنذ وقوع الحريق وحتى والآن وإحنا فى الشارع ، وكل ما يتم الذهاب لجهة معينه يتم الرد عليهم الموضوع مش فى أيدى .

اضاف عمرو أمين ، أن هناك من ليس لديه مقدرة على إيجار شقق مفروش ويوجد أطفال تقيم فى الشارع ولا يمارسون يومهم الدراسى ، كما ناشد المتضرر من حريق العقار بإجابة أى أحد من المسئولين لمعرفة مصيره ومصير ال 37 أسرة.