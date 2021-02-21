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هل يتم الحجز على أرصدة نادي الزمالك؟.. وزير الرياضة يعلن الموقف

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:31 م
وزير الرياضة
وزير الرياضة
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حمزة شعيب
كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، موقف والوزارة من الحجز علي أرصدة الزمالك، مؤكدًا:" هذا الملف لم يعد تابع للوزارة وهناك جهات تحقيق تعمل في هذا الأمر".

وتابع أن وزارة الرياضة دورها تهيئة الأجواء الرياضية، والحرص كامل على مبادرات نبذ التعصب، ومن الوارد وجود مبادرة لتوطيد العلاقات بين الأندية خاصة الأهلي والزمالك.

وعن بطولة العالم للرماية التي تستضيفها مصر أكد وزير الرياضة أن الإجراءات والتنسيق يتم بصورة جيدة مع اللجنة المنظمة والاتحاد المصري، وبالتنسيق مع وزارة الصحة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وعن أزمة طائرة بعثة القلعة البيضاء، شدد على تدخل الوزراة في أزمة نادي الزمالك، وتعطل الطائرة في الجزائر لعدم الدخول في المجال الجوي لأحد الدول، والتواصل السريع مع الجهات المسئولة واجب على الوزارة، وتم التواصل مع وزارة الخارجية التي كان لها دور كبير في حل الأزمة.

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