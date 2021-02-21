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الصحة تكشف طرق تقدم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة للحصول على لقاح كورونا

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:58 م
صدى البلد
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إسراء صبري
قال خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والمتحدث باسم الوزارة، إن الاسبوع القادم سيشهد فتح الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل، من أجل تقديم بعذ البيانات الشخصية والمرضية من أجل حجز وتحديد الفئات الأولى للحصول على اللقاح، مسترسلا: سيصل رسائل للمسجل من خلال رقم الهاتف المرفق بالبيانات.


واسترسل "مجاهد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "اون اي"، الرسالة ستضم مكان وموعد تلقي اللقاح، بالغضافة إلى عنوان أقرب مركز طبي له من أجل الحصول على اللقاح، منوها إلى أن المواطنين لن يكون لديهم حريته اختيار نوع اللقاح نتيجة تلقي اللقاحات على دفعات.

وأكمل: أن البيانات التي سيتم تسجيلها على الموقع الإلكتروني هي المحدد الوحيد لاختيار الأولى بالحصول على اللقاح، مشددا على أن الوزارة ستقوم بالتحقق من صحة تلك البيانات.

وأشار إلى أن هناك 27 مركز طبي مخصصين للحصول على اللقاح، منوها إلى ان الوزارة ستعلن خلال وقت قليل تجهيز العديد من المراكز الطبية.

وشدد على ان الجهات السياسية أكدت على حصول الغير قادرين على اللقاح مجانا.
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