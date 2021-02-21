هالة زايد أمام صحة النواب: دفعتان جديدتان من لقاح كورونا تصلان مصر غدا.. ومطالب برلمانية بدعم الأطقم الطبية في مساواة شهداء ومصابي الوباء بالجيش والشرطة

- برلماني يطالب وزيرة الصحة بمساواة شهداء ومصابي كورونا بنظرائهم في الجيش والشرطة

شهدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب أشرف حاتم، وبحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ، خلال اجتماع مغلق مناقشة بيان الوزيرة، الذي تم إلقاؤه أمام مجلس النواب، في ضوء مواصلة المجلس لدوره الرقابي علي حكومة المهندس مصطفي مدبولي بعد رصد عدد من الملاحظات والتقصير على أداء الحكومة مع انطلاق الفصل التشريعي الثاني.

وأكدت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أ ن وزيرة صحة هالة زايد أعلنت بدء حملة جديدة لتطعيم ضد شلل الأطفال في مارس المقبل بعد ظهور نوع جديد منه، لافتة إلى أن النوع المنتشر حاليا جديد خاصة أن مصر خالية من شلل الأطفال منذ عام 2005 وأن التطعيم سيكون عبارة عن 3 جرعات يفصل بينها شهران وسيتم تطعيم جميع الأطفال حتى يتم التخفيف من ظهوره مرة أخرى.





قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هذا الأمر جاء ضمن لقاء النواب مع وزيرة الصحة د. هالة زايد وزيرة الصحة وقالت انها أعلنت خلال الاجتماع خطة وصول جرعات جديدة من الأمصال، وأن هناك جرعات جديدة سيصل عددها الى 100 مليون جرعة ستكتمل قبل نهاية العام الجارى وقبل بدء الموجة الثالثة من كورونا، لافتة إلى أن الوزيرة أكدت تطعيم المواطنين باللقاح سيبدأ من الأسبوع المقبل.







وأشارت إيناس عبد الحليم إلى أن وزيرة الصحة أكدت أنها لا تستطيع التدخل لضم الأطباء المتوفين نتيجة كورونا الى صندوق الشهداء وليس من سلطتها، وأنها أكدت أن الوزارة بدأت في تشكيل مجلس إدارة صندوق الطوارئ الخاص بالأطباء الذى أصدره القانون الخاص به من المجلس السابق وسيتم التعامل مع حالة الوفاة بكورونا كاصابة عمل وان اى طبيب توفي بكورونا سيحصل على تعويض.



