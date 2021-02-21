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ملفات

هالة زايد أمام صحة النواب: دفعتان جديدتان من لقاح كورونا تصلان مصر غدا.. ومطالب برلمانية بدعم الأطقم الطبية في مساواة شهداء ومصابي الوباء بالجيش والشرطة

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:30 م
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
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فريدة محمد - حسن رضوان
- صحة النواب تناقش بيان هالة زايد وتقييم أدائها الفترة الماضية
- وزيرة الصحة تعلن حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال مارس المقبل
- برلماني يطالب وزيرة الصحة بمساواة شهداء ومصابي كورونا بنظرائهم في الجيش والشرطة


شهدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب أشرف حاتم، وبحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ،  خلال اجتماع مغلق مناقشة بيان الوزيرة، الذي تم إلقاؤه أمام مجلس النواب، في ضوء مواصلة المجلس لدوره الرقابي علي حكومة المهندس مصطفي مدبولي بعد رصد عدد من الملاحظات والتقصير على أداء الحكومة مع انطلاق الفصل التشريعي الثاني.


وأكدت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن وزيرة صحة هالة زايد أعلنت  بدء حملة جديدة لتطعيم ضد شلل الأطفال في مارس المقبل بعد ظهور نوع جديد منه، لافتة إلى أن النوع المنتشر حاليا جديد خاصة أن مصر خالية من شلل الأطفال منذ عام 2005 وأن التطعيم سيكون عبارة عن 3 جرعات يفصل بينها شهران وسيتم تطعيم جميع الأطفال حتى يتم التخفيف من ظهوره مرة أخرى.

قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هذا الأمر جاء ضمن لقاء النواب مع وزيرة الصحة د. هالة زايد وزيرة الصحة وقالت انها أعلنت خلال الاجتماع خطة وصول جرعات جديدة  من الأمصال، وأن هناك جرعات جديدة سيصل عددها الى 100 مليون جرعة ستكتمل قبل نهاية العام الجارى وقبل بدء الموجة الثالثة من كورونا، لافتة إلى أن الوزيرة أكدت تطعيم المواطنين باللقاح سيبدأ من الأسبوع المقبل.


وأشارت إيناس عبد الحليم إلى أن وزيرة الصحة أكدت أنها لا تستطيع التدخل لضم الأطباء المتوفين نتيجة كورونا الى صندوق الشهداء وليس من سلطتها، وأنها أكدت أن الوزارة بدأت في تشكيل مجلس إدارة صندوق الطوارئ الخاص بالأطباء الذى أصدره القانون الخاص به من المجلس السابق وسيتم التعامل مع حالة الوفاة بكورونا كاصابة عمل وان اى طبيب توفي بكورونا سيحصل على تعويض.

وأوضحت عضو اللجنة ان الوزيرة اكدت انه سيتم انشاء مصنع لانتاج البلازما في العاصمة الإدارية  خاصة ان قانون تجميع البلازما سيصدر قريبا من مجلس النواب.

 وجه النائب دكتور فريدي البياضي، عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حديثه للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، اليوم الأحد، قائلا إنه "قد لا يكون إنصاف الأطقم الطبية ماديًا مسئوليتك المباشرة لضعف الميزانية المقررة من الحكومة، لكن لا يمكن ان نعفيك من مسئوليتك عن عدم المطالبة بحقوقهم، الاطقم الطبية مظلومين أحياءً وشهداءً". 

طالب البياضي في كلمته أمام لجنة الصحة لمجلس النواب بحضور وزيرة الصحة والسكان، بأن تدعم حق الأطقم الطبية في مساواة شهداء ومصابي الوباء بشهداء ومصابي الجيش والشرطة.

وقال البياضي للوزيرة: "لقد تقدمت بمشروع تعديل القانون الاسبوع الماضي و القانون الحالي يسمح لرئيس مجلس الوزراء، بإضافة الاطقم الطبية لصندوق دعم الشهداء بناء على طلب الوزير المختص.

وأشار البياضي إلى أنه مستعد لسحب مشروعه اذا تقدمت الوزيرة بضم الاطقم الطبية و اقرت الحكومة الأمر، قائلا إن "ما يهمني في النهاية هو إنصاف الأطقم الطبية وليس من قام بالأمر".

كما أكدت النائبة راوية مختار، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، قالت أثناء لقائها أعضاء اللجنة اليوم، الأحد، إن هناك دفعة جديدة من لقاح فيروس ستصل مصر، مساء اليوم، وأخرى غدًا.

كان ذلك في تصريحات عقب انتهاء اجتماع لجنة الشئون الصحية الذي عُقد اليوم، الأحد، برئاسة النائب أشرف حاتم، للاستماع إلى بيان وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، حول أداء وزارتها الفترة الماضية.

وأضافت أن الوزيرة، أكدت دخول محافظة كفر الشيخ كمرحلة ثانية في خطة التطوير للخدمات الصحية التي ستقدم للقرى المصرية، ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد كشفت عن تفاصيل وصول دفعة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد إلى مصر.

كما، قال أيمن ابو العلا عضو مجلس النواب، إن وجود جرعات جديدة سيصل عددها الى 100 مليون جرعة ستكتمل قبل نهاية العام الجارى وقبل بدء الموجة الثالثة من كورونا تاتى ضمن السياسة التعاملية للشراء لتطعيم المصريين ضد فيروس كورونا.

اكد "ابو العلا" لـ"صدى البلد"، أنه بشأن بدء إطلاق حملة جديدة لتطعيم ضد شلل الأطفال في مارس المقبل بعد ظهور نوع جديد ياتى ضمن خطة استكمالية للتاكد على اختفاء شلل الاطفال نهائيا من مصر.

وقال النائب، أنه بشأن ضم الأطباء المتوفين نتيجة كورونا الى صندوق الشهداء هو موضوع تشريعى وليس تنفيذي اي ليس لوزيرة الصحة سلطة عليه لتنفيذية، لافتا الى أن الجلسة العامة المقبلة ستشهد مناقشة صندوق الطواري الخاص بالاطباء المختص بتعويضهم حال الاصابة والقضاء على قوائم الإنتظار.

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