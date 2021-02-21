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أحمد موسى: لدينا محادثات الجماعة الإرهابية على تطبيق كلوب هاوس

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:15 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
علق الإعلامي أحمد موسي، علي تفاعل رواد موقع التواصل الإجتماعي مع تطبيق كلوب هاووس، قائلا:" كل اسبوع بيزيد 2 مليون مستخدم".

وتابع موسي خلال تقديمه برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" إخترقنا محادثات لبعض عناصر الجماعة الإرهابية كان مشارك فيها الإخواني الهارب والمقيم بأمريكا أحمد عبد الباسط".

وتابع موسي:" تطبيق كلوب هاووس يلاقي تفاعلًا كبيرا وكان قد بدأ بـ 1500 شخص ووصل الآن لـ 8 مليون شخص".

وأردف:" بعد خبراء المعلومات والتكنولوجيا حذروا من إستخدام التطبيق لانه لا يحتوي علي خصوصية كاملة".

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