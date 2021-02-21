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فن

نصفي الآخر.. هنا شيحة تهنئ شقيقتها حلا بعيد ميلادها .. صور

الأحد 21/فبراير/2021 - 11:30 م
حلا شيحه وهنا
حلا شيحه وهنا
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محمد بدران

نشرت الفنانة هنا شيحة مجموعة من الصور تجمعها بشقيقتها الفنانة حلا شيحة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، لتهنئها بعيد ميلادها.

وعلقت هنا على الصور: "حلولا نصفي الاخر، اختي، حبيبتي، صديقتي، من تشعر بي عن بعد .. كل سنه وانتي طيبة يا حلا يا احلي روح في الكون ..ولدت في عيد زواج امي وابي .. ٢٣فبراير عيد ميلاد الحلا .. انتي احلا ما في حياتي .. بحبك يا حلا".

وتحتفل الفنانة حلا شيحة بعيد ميلاها الـ42، الثلاثاء المقبل الموافق 23 فبراير الجاري.

تصدرت الفنانة حلا شيحة، مؤخرًا مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اعلان زفافها على المنتج والداعية الإسلامي معز مسعود وذلك داخل أحد الفنادق النيلية. 

وأثارت الفنانة حلا شيحة؛ الجدل خلال الفترة الماضية من خلال ظهورها باطلالات جريئة ومثيرة بعد خلعها الحجاب.

واقتصر الحضور على أسرتي العروسين، ولم يتم توجيه أي دعوات لأصدقائهما، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء تفاديا لجائحة كورونا بمنع التجمعات في المناسبات الاجتماعية. 

وتواصل حلا تصوير مشاهدها في فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، والممثل السعودي فايز المالكي، ومن تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

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