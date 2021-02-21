بسبب ترتيب الأب في الحضانة.. مشادة كلامية بين ضيوف لميس الحديدي

وقعت مشادة كلامية على الهواء بين ضيوف لميس الحديدي ببرنامج «كلمة أخيرة» وهم مها ابو بكر المحامية و احمد أبو الدهب احد الآباء المتضررين و تهاني إسماعيل مؤسسة جروب «أمهات مع وقف التنفيذ»، أثناء مناقشتهم سن الحضانة وترتيب الأب في حضانة الطفل.





وقالت تهاني إسماعيل مؤسسة جروب «أمهات مع وقف التنفيذ» ، إن حضانة جدة الأب للأبناء هي حضانة للأب، وكذلك العمة، لانها المرتبة الرابعة بينما الأب رقم 16، مؤكدة أن الأم لديها استعداد لتفعل الكثير في وقت واحد.





وانفعلت «تهاني إسماعيل» بسبب اعتراض احمد أبو الدهب احد الآباء المتضررين قائلة: «سيبني أكمل كلامي، » ، مضيفة ان الجدات والعمات أقاموا وقفه أمام مجلس الدولة الأيام الماضية ليطالبوا بتخفيض سن الحضانة، ليكون لهم الحق حضانة الأطفال وهم اللي ماشين في الخراب، وأنا مطلقة غيابي علشان يكون عندك علم».





من جانبه طالب احمد أبو الدهب احد الآباء المتضررين، بتخفيض سن الحضانة للأطفال ، مشيرا إلى أنه لا يوجد أب يقبل قيام أي شخص أخر بالانفاق على أولادة، وسن الحضانة ليس له علاقة بالطفولة شرعا، ولكن سن التمييز للطفل وهم ما بين 7 إلى 9 سنوات،