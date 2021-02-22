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شجرة كورونا تتمدد.. 3 سلالات خطيرة للفيروس تضعف المناعة المكتسبة.. فيديو

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:30 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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ندى عبد العزيز
في الفترة التي يحاول فيها العالم القضاء على فيروس كورونا لعودة الاستقرار والحياة الطبيعية من جديد ، يتمدد فيروس كورونا ويتخذ مسارات جديدة بسلالته المتحورة التي وصلت حتى الان إلى ثلاث سلالات ،وفقًا لتقرير بثته قناة العربية.

أوضح التقرير ان السلالات المكتشفة حتى الان بدأت في بريطانيا وجنوب افريقيا واليابان و البرازيل وتحمل أسماء مختلفة ولكنها تشترك في التحور  المعروف باسم “N501y” .

ولكن سلالتي جنوب إفريقيا والبرازيل اتخذوا مسار اخر في التحور الذى يعرف باسم "A484k” وهو الأكثر خطورة لأنه يقوم بخفض المناعة المكتسبة سواء كان من عدوة سابقة او من اللقاحات.

وفى هذا الصدد أعلنت  أيضًا دولة فنلندا ظهور  سلالة جديدة باسم  “fin-796H” تمتلك تركيبة جينية جديدة وتختلف عن الطفرتين البريطانية والجنوب افريقية ولا يعرف حتى الان اذا كانت السلالة جديدة  اكثر عدوى او مقاومة للقاحات ام لا ،موضحة انه من الصعب اكتشافها بواسطة اختبار "pcr ” مع إمكانية تفشيها بشكلًا كبيرًا دون التعرف عليها.
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