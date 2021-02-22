هل تأخر بعثة الزمالك تمت بفعل فاعل؟.. سفيرة مصر في السنغال تكشف الأمر

كشفت السفيرة نهي خضر، سفير مصر في دولة السنغال، كواليس تأخر وصول بعثة الزمالك إلى السنغال، قائلة: "سبب تأخر البعثة؛ هو الحصول على تصريح عبور الأجواء الموريتانية، ولكن الأمور تم حلها بالفعل، ووصلت البعثة الآن إلى فندق الإقامة".





وأضافت "خضر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " كلمة أخيرة " على شاشة " ON" قائلة : شركة الطيران هي المسئولة عن استخراج تصاريح العبور خلال الرحلة، معقبة: نادي الزمالك وصل عن طريق طيران خاص وليس عن طريق مصر للطيران.





واسترسلت: "أنا متأكدة أن شركة الطيران تقدمت بطلب للحصول على التصريح ولكن يمكن ان يكون تأخر في الإصدار، معقبة: شركة الطيران متخصصة في هذا المجال وعارفين شغلهم وعارفين هما بيعملوا إيه ممكن يكون التأخير بسبب ما.



وشددت على أن تاخر البعثة حادث غير متعمد تماما.. مفيش شيء مقصود ضد بعثة الزمالك".