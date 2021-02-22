فيديوجراف.. نجوم توفوا على خشبة المسرح وأثناء التصوير

مجموعة من الفنانين الذين افنوا حياتهم في حب الفن وعشق المسرح رسخوا حياتهم من اجل اسعاد الجمهور جسدوا الشخصيات امام الكاميرات بارواحهم والتي تجعل كل من يشاهدهم يقنع ان ما يقومون به حقيقي ،ظلو هؤلاء النجوم امام الكاميرات حتى اخر دقيقة في حياتهم.





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وتوفي عدد من النجوم امام كاميرات التصوير، واخرين على خشبة المسرح امام جمهورهم وسط تصفيق كبير ليكون اخر ما رأته عينهم هو حب جمهورهم واسعادهم ومن بين هؤلاء الفنان الكبير محمود المليجي والضيف احمد ومصطفى متولى .





ونستعرض المزيد من التفاصيل حول ابرز النجوم الذين توفوا على خشبة المسرح وامام كاميرات التصوير من خلال الفيديوجراف التالي.