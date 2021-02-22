اختراق أكثر من 30 ألف جهاز Mac من آبل فى 153 دولة

قال باحثون فى مجال الأمن الإلكترونى، في شركة Red Canary ، إنه قد تم اختراق أكثر من 30 ألف جهاز Mac ماك من شركة آبل الأمريكية، التى تعمل بشريحة M1 في جميع أنحاء العالم، حيث أصيبت هذه الأجهزة ببرامج ضارة غامضة لم يتم التعرف عليها حتى الآن.





وبحسب شبكة CNN الأمريكية فإن محلل الاستخبارات في شركة Red Canary ، قال إن البرامج الضارة ، التي تسميها الشركة Silver Sparrow ، لا تعرض السلوكيات التي يتم توقعها من البرامج الإعلانية المعتادة التي تستهدف أنظمة macOS غالبا، الأمر الذى يعنى أنها برامج ضارة للغاية.





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وفقا للباحثين فإنه ليس من الواضح ما هو هدف البرمجيات الخبيثة، حيث أن روابط Silver Sparrow تتضمن آلية تدمير ذاتي يبدو أنها لم تستخدم من قبل ، ومن غير الواضح أيضًا ما هو الضرر أو حجمه الذى من الممكن أن ينتج عن هذه الفيروسات.





وأصابت روابط Silver Sparrow أجهزة Mac في 153 دولة من يوم 17 فبراير ، حيث تتركز الروابط الخبيثة فى إصابة الأجهزة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا ، وفقًا لموقع Malwarebytes .



