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تكنولوجيا

اختراق أكثر من 30 ألف جهاز Mac من آبل فى 153 دولة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:01 ص
اختراق أكثر من 30
اختراق أكثر من 30 ألف جهاز Mac من آبل فى في 153 دولة
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ندى على
قال باحثون فى مجال الأمن الإلكترونى، في شركة Red Canary ، إنه قد تم اختراق أكثر من 30 ألف جهاز Mac ماك من شركة آبل الأمريكية، التى تعمل بشريحة M1 في جميع أنحاء العالم، حيث أصيبت هذه الأجهزة ببرامج ضارة غامضة لم يتم التعرف عليها حتى الآن. 

وبحسب شبكة CNN الأمريكية فإن محلل الاستخبارات في شركة  Red Canary ، قال إن البرامج الضارة ، التي تسميها الشركة Silver Sparrow ، لا تعرض السلوكيات التي يتم توقعها من البرامج الإعلانية المعتادة التي تستهدف أنظمة macOS غالبا، الأمر الذى يعنى أنها برامج ضارة للغاية. 


وفقا للباحثين فإنه ليس من الواضح ما هو هدف البرمجيات الخبيثة، حيث أن روابط Silver Sparrow تتضمن آلية تدمير ذاتي يبدو أنها لم تستخدم من قبل ، ومن غير الواضح أيضًا ما هو الضرر أو حجمه الذى من الممكن أن ينتج عن هذه الفيروسات. 

وأصابت روابط  Silver Sparrow أجهزة Mac في 153 دولة من يوم 17 فبراير ، حيث تتركز الروابط الخبيثة فى إصابة الأجهزة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا ، وفقًا لموقع  Malwarebytes  .

جدير بالذكر أن Silver Sparrow يحتوي على كود يتم تشغيله أصلًا على شريحة M1 الداخلية من شركة آبل والتي تم إصدارها في نوفمبر ، مما يجعل البرنامج الخبيث يستطييع السيطرة على الأجهزة ويعوق تشغيلها بشكل طبيعى. 
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