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تكنولوجيا

اختراق عشرات الآلاف لمستخدمي تطبيق كاميرا الويب وتسريب صورهم وبياناتهم

الأحد 14/فبراير/2021 - 02:00 ص
اختراق عشرات الآلاف
اختراق عشرات الآلاف لمستخدمى تطبيق لكاميرا الويب
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ندى على
كشفت تقارير أنه تم اختراق عشرات الآلاف من المستخدمين على الإنترنت وتسريب بياناتهم الشخصية بعد اختراق تطبيق لكاميرا الويب الخاصة بهم الأمر الذى أدى إلى كشف بيانات حساسة لهؤلاء المستخدمين. 

وبحسب موقع TechCrunch  فإن عدد من الباحثين فى مجال الأمن الإلكترونى قد قد اكشفوا اختراق عشرات الآلاف من مستخدمى تطبيق لكاميرا الويب أدى إلى تسريب حوالى  124 مليون صف من البيانات تشمل تسريبات لصورهم الخاصة وتسجيلات صوتية فى حالة كان الميكروفون نشطًا. 


كما تم تسريب البيانات الخاصة بشبكة الواى فاى الخاصة بالمستحدمين الأمر الذى يؤدى إلى التحكم فيها من قبل الهاكرز، معلومات حول مالك كاميرا الويب ، مثل عناوين البريد الإلكتروني وكلمات السر. 

ووجد الباحثون أيضًا أن قاعدة البيانات يتم تحديثها مباشرة من خلال التسجيل بحساب جديد والبحث عن معلومات في قاعدة البيانات، كما حذروا من أن المخترقين يمكنهم  صياغة رسائل بريد إلكتروني تحتوى على روابط خبيثة، أو استخدام المعلومات لابتزاز المستخدمين الذى تم اختراقهم. 

ومؤخرا تم تسريب قاعدة بيانات مكونة من أرقام هواتف لأكثر من 500 مليون مستخدم فى موقع فيسبوك، من خلال بعض الروابط الخبيثة فى تطبيق تيليجرام، ومن خلال استغلال ثغرة فى فيسبوك تمكن أحد الهاكرز عن طريق برنامج خبيث فى تيليجرام العثور على أرقام هواتف حوالى 533 مليون مستخدم، وبيعها على الإنترنت بقيمة 20 دولار أمريكى للرقم الواحد. 

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