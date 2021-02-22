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رياضة

موعد معسكر وسفر بعثة منتخب مصر لمواجهة كينيا في تصفيات إفريقيا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:59 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
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منتصر الرفاعي
حدد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، يوم 22 مارس المقبل، لسفر بعثة المنتخب إلى نيروبي تمهيدا لمواجهة كينيا، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الكيني في  25 مارس في إطار الجولة الخامسة من التصفيات القارية.

جاء ذلك بعدما استقر الجهاز الفني علي بدء معسكر المنتخب الوطني في القاهرة بداية من يوم 20 مارس على أن يكون السفر يوم 22 لخوض اللقاء من خلال الطائرة الخاصة التي وفرتها اللجنة الثلاثية للمنتخب برئاسة المهندس أحمد مجاهد قبل العودة عقب لقاء كينيا واستكمال المعسكر  المغلق لمواجهة جزر القمر  بالقاهرة يوم 29 مارس في آخر جولات التصفيات.
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