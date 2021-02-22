تحد صعب يطيح بالرجال على وجوههم وتحترفه النساء.. والسبب علمي | فيديو





يظهر الرجال والنساء في مقاطع الفيديو يؤدون نفس الحركة الجسدية، لكن الرجال كانوا ينبطحون على وجوههم بمجرد البدء في تنفيذه بسبب اختلاف مركز ثقلهم.





يبدأ التحدي برجل وامرأة جنبًا إلى جنب، مع ثني ركبتيهما على الأرض، يشبك كل شخص يديه خلف ظهره، ويجب عليهما البقاء بأرجلهما وظهرهما بزاوية 90 درجة.





وانتهت معظم مقاطع الفيديو كجزء من التريند، بإثبات قدرة المرأة على مواكبة التحدي، بينما ينتهي الأمر بسقوط الرجل على وجهه في الأرض.





أحد الرجال صدم وجهه بالأرض بشكل سيء للغاية في محاولة للتحدي لدرجة أن شريكته، قالت: "أن متأكدة من إصابة زوجي بارتجاج في المخ".





وعلقت على مقطع الفيديو الخاص بها قائلة: "يبدو أن الرجال لديهم مركز ثقل مختلف يمنعهم من القيام بذلك".





وتدفقت التعليقات من الأشخاص الذين جربوا ذلك، حيث قال أحدهم: "لقد فعلت هذا مع زوجتي، وأنا متأكد تمامًا من أن فكي قد انكسر الآن".





وتقول النظرية أنه نظرًا لأن الرجال عادةً ما يكون لديهم أجسام أطول أو أكبر، فإن مركز ثقلهم لا يسمح لهم بالتحرك.





ذكرت دراسة نشرتها مجلة Theoretical Biology and Medical Modeling : "في المتوسط ، يكون لدى النساء عادة مركز ثقل طولي أقل بنسبة 8 إلى 15 % (COG أو مركز الكتلة بالنسبة إلى الطول) من الرجال.





وتكهن بعض الخبراء بأن هذا التمايز التشريحي قد نشأ تطوريًا أثناء بناء الجسم؛ كوسيلة لتوفير استقرار أفضل للإناث أثناء الحمل.





زإذا كنت تخطط لتجربتها، فننصحك باستخدام وسادة أو أي سطح ناعم آخر للتدريب، من المؤكد أنه لا يستحق كسر الوجه في تحدي TikTok.

اكتسح تريند جديد تطبيق TikTok أتقنته معظم النساء وفشل فيه حتى الرجال أصحاب القوة والعضلات، مما تركهم في حيرة من أمرهم، وتبين في النهاية أن له سبب علمي.