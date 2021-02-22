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فن

نرمين الفقي تحتفل بنجاح مسلسل لؤلؤ

الإثنين 22/فبراير/2021 - 04:16 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم

احتفلت الفنانة نرمين الفقي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام بنجاح مسلسل لؤلؤ.

ونشرت نرمين الفقي صورة لها مع صناع المسلسل وعلقت عليها: "الف مبروك نجاح مسلسل لؤلؤ ومبروك لكل فريق العمل وان شاء الله يارب كلنا من نجاح لنجاح ".


وتشارك نرمين الفقى فى بطولة مسلسل "شارع 9"، المقرر أن يبدأ تصويره الفترة المقبلة، من تأليف حسن مصطفى محرم، وإخراج محمد عبد الخالق، ويشارك في بطولته، رانيا يوسف، أحمد وفيق، محمود عبد المغنى، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش.

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