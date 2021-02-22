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رياضة

طارق سليمان: ابني بيشحت مباراة علشان يلعب في الأهلي.. وأفضل خروجه للإعارة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:48 ص
طارق سليمان
طارق سليمان
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محمد رشاد
أعرب طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم  بالنادي الأهلي السابق، عن حزنه على الظلم الذي يتعرض له نجله داخل القلعة الحمراء.

وأضاف سليمان خلال تصريحات عبر أون تايم سبورتس:"أفضل خروج نجلي من النادي الأهلي على سبيل الاعارة في الوقت الحالي، وهو يتعرض لظلم كبير، نجلي (بيشحت مباراة) علشان يلعب في الأهلي ولم يحصل على حقه".

وتحدث عن فريقه السابق البنك الأهلي قائلا :" الحارس محمود الزنفلي من أفضل حراس مرمى الدوري الممتاز ،كما تم التعاقد مع 23 لاعبا جديدا في البنك الأهلي مع بداية الموسم، و تم توجيه الشكر لجهاز البنك الأهلي بقيادة محمد يوسف بعد مباراة المقاصة مباشرة ، وطرد لاعب من البنك الأهلي أمام المقاصة سبب الهزيمة بهدف وحيد".
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طارق سليمان: ابني بيشحت مباراة علشان يلعب في الأهلي.. وأفضل خروجه للإعارة

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