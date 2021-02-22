ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

تركته صاحبته وحيدا.. قط يبكي بحرقة أمام كاميرا المراقبة | فيديو

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:32 ص
قط
قط
Advertisements
عزة عاطف
يتعلق الحيوان الأليف للغاية بصاحبه، ويتخيل أن وجوده إلى جانبه دائما وأبدي، لذا فعند غيابه عنه؛ يدخل الحيوان في نوبة من الحزن قد تصل إلى البكاء مثل هذه القطة.

وانتشر مقطع فيديو غريب ومؤلم للحظة بكاء قط أليف أمام كاميرا مراقبة داخل منزل في الصين، بعدما غابت عنه صاحبته لفترة من الوقت.

وذهبت مالكة القط "فو فو" إلى والديها للاحتفال بالسنة القمرية الجديدة في الصين، وتركت القط وحيدا في المنزل، لكنها كانت تراقبه عبر كاميرا سرية متصلة بالهاتف.

تظهر في اللقطات عيون القط الدامعة أمام الكاميرا، بعدما اتصلت به صاحبته، وسمع صوتها عبر الشاشة، في مشهد مؤثر وكأنه يعبر عن افتقاده لها.

وتقول مالكته إن القطط كثيرًا ما "تبكي" عندما تكون قلقة أو جائعة، وهو ما فعله القط فوفو البالغ من العمر عامين أمام الكاميرا

وبمجرد أن سمع صاحبته تنادي اسمه من خلال شاشة المراقبة المنزلية، ركض القط بسرعة نحو الصوت ونزلت دموعه أمام الشاشة، الذي حاول لمسها وتفقدها للبحث عن صاحبته.

وقالت مربية الحيوانات الأليفة، "منج"، لصحيفة الدايلي ميل بأنها كانت تتفقد القط خلال عطلتها عبر تطبيق مراقبة على هاتفها عندما رأت المشهد "المفجع".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

للتغلب على الملل.. كلب يدمر منزل مالكته بكل هدوء.. شاهد

في آخر لحظة.. إنقاذ قطة من الموت سحقًا وسط كومة من النفايات.. فيديو

جت الحزينة تفرح.. اشترت قطة لتنجو من الاكتئاب فكانت الصدمة

بسبب فيديو كاميرا مراقبة.. أم تكتشف أمرًا مقلقًا في غرفة نوم بناتها التوائم

ترشيحاتنا

أعشاب ترفع مناعتك وتحارب الكوليسترول

محامي يوضح خطورة تسجيل المكالمات للغير وتداولها دون إذنه.. فيديو

بعد توقف برنامجها بسبب فرجاني ساسي.. أبرز وقائع مي حلمي المثيرة للجدل

تعليق مثير من أمير مرتضى على تأخر رحلة الزمالك للسنغال

كم عدد أيام صيام شهر رجب؟.. صوم هذا اليوم يبعدك عن نار جهنم مسيرة 70 سنة

تحدت كل الصعاب.. قصة كفاح «عزيزة» الصعيدية التي تركها زوجها وهى أمية وتعلمت مع ابنها لليسانس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تركته صاحبته وحيدا.. قط يبكي بحرقة أمام كاميرا المراقبة | فيديو

صدمة.. رجل يتلقى زجاجة بول مع طعامه بدلا من مشروب غازي| صور

مياه نهر في فلسطين تتحول إلى اللون الأحمر فجأة | فيديو