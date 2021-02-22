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أخبار العالم

صفر_تعامل_مع_تركيا.. حملة سعودية جديدة لمقاطعة المنتجات التركية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:05 ص
مقاطعة المنتجات التركية
مقاطعة المنتجات التركية
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شريف سيد
انتشرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية لمقاطعة المنتجات التركية، وذلك عبر هاشتاج جديد، وذلك تأكيدا على بيان الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية على "تويتر".

وأصدرت الحملة بيانا جديدا كشفت فيه عن استمرار الحملة في الدعوة لوقف التعامل مع المنتجات التركية، بما في ذلك التاجر الذي يشتري هذه المنتجات. 

وقال البيان الصادر عن الحملة: "وجود أي بضائع تركية في المتاجر يُعد عدم التزام بالبيانات السابقة التي أصدرتها المتاجر خلال انطلاقة الحملة قبل نحو 4 أشهر، ومحاولة التفاف على تعهداتها، واستخفاف بالمستهلك الوطني الواعي والمحب لوطنه". 

وأضاف: "لا نملك اليوم مع استمرار وتوسع حالة العداء التركي، وإعلانهم رسميًا خريطة أطماعهم في المنطقة، إلا مقاطعة أي متاجر تتعامل مع تركيا، وتبيع منتجاتها، وعدم التعامل معها نهائيًا؛ لأن الوطن وقيادته خط أحمر، لا يُقبل المساس به". 

وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر مع هاشتاج "#صفر_تعامل_مع_تركيا"، وذلك لوقف التعامل نهائيا مع المنتجات التركية في السوق السعودي. 
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