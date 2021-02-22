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أخبار العالم

لتوطين الصناعات العسكرية.. السعودية توقع اتفاقية مع لوكهيد مارتن الأمريكية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 08:56 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية لتصنيع الأسلحة، توقيع اتفاقية لتأسيس مشروع مشترك للتعاون بين الشركتين في مجال تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية للسعودية ودعم قدراتها التصنيعية.

ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية وليد أبوخالد، ونائب الرئيس الأول في شركة "لوكهيد مارتن للقطاع الدولي" تيموثي كاهيل، على هامش معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "أيدكس" في أبوظبي، الأحد.

وبموجب الاتفاقية ستمتلك الشركة السعودية 51% من أسهم المشروع المشترك مقابل 49% لشركة "لوكهيد مارتن"، وستعمل الاتفاقية الجديدة على "تطوير قدرات التوطين من خلال نقل التقنية والمعرفة، وتدريب الكوادر السعودية على تصنيع المنتجات وتقديم الخدمات لصالح القوات المسلحة السعودية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وقال وليد أبوخالد إنه "مواكبة لأهداف رؤية المملكة 2030 نقوم في الشركة باستكشاف مجالات التعاون التي تساعدنا على بناء قطاع صناعات عسكرية مستدام ومكتفٍ ذاتيًا في المملكة، ومن المؤكد أن شراكتنا القوية وطويلة الأمد مع لوكهيد مارتن تؤكد على التزامنا التام".

وأضاف: "تشكل اتفاقية المشروع المشترك خطوة رئيسية في مسيرتنا لتحقيق أهدافنا الطموحة، ونتطلع إلى تسجيل نتائج ضخمة في المستقبل القريب، كما ستسهم هذه الشراكة في تحقيق جهود صندوق الاستثمارات العامة عبر شركة SAMI في توطين أحدث التقنيات والمعرفة، فضلًا عن بناء شراكات اقتصادية إستراتيجية".



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