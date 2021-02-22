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حوادث

اليوم.. الحكم على مدير أعمال هيفاء وهبي السابق بتهمة النصب عليها

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:36 ص
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
تصدر اليوم محكمة جنح الشيخ زايد، حكمها على محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي، في اتهامه بالنصب عليها في مبلغ 63 مليون جنيه.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الملحن محمد وزيري، مدير أعمال النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، بتهمة النصب، بعد عدة شكاوى قضائية قدمتها هيفاء ضده عن طريق محاميها المستشار القانوني ياسر قنطوش، تتهمه بالنصب وسرقة الأموال، وتم استدعاؤه للتحقيق وبعد إجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة.

وكانت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى حررت محضرًا عن طريق محاميها مطلع مايو الماضى، حمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر ضد محمد حمزة عبدالرحمن محمد الشهير بمحمد وزيرى اتهمته فيه بالحصول على 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.
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