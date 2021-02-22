حملة لإزالة الإشغالات والأسواق العشوائية بالقليوبية.. صور

شنت الأجهزة التنفيذية بمدن شبين القناطر وكفر شكر ، حملات لإزالة الإشغالات والأسواق العشوائية ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.









ففى شبين القناطر ، قال خالد العرفي رئيس المدينة، انه تم تنفيذ حملة إشغالات مكبرة بميدان المحطة ومدخل شبين القناطر ، وكذلك برفع الباعة الجائلين وإشغالهم للشارع والسكة الحديد ، وذلك بمشاركة شرطه المرافق وإدارة الإشغالات بمجلس المدينة، كما قام بالمرور على المقاهي المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم ومصادره الشيش.





من جانبه قال اللواء هشام رفعت رئيس مدينة كفر شكر، إن الأجهزة المحلية بمجلس المدينة قامت بحملة متابعة انضباط الأسواق ورفع الإشغالات والقمامة وتحصيل مستحقات الدولة.





وأشار إلى أنه جرى رفع كافة الإشغالات والمخلفات والقمامة من السوق العمومى بالمدينة ورفع كافة الإشغالات والتزام الباعة فى افتراس بضاعتهم فى الأماكن المحددة من قبل مجلس المدينة لتنظيم حركة السوق ومرور السيارات وسير المواطنين.





واكد أن حملات تنظيم الأسواق ورفع الاشغالات والقمامة والمخلفات ومتابعة تحصيل مستحقات الدولة وتحرير الشوارع من أى أشغال يعوق حركة سير المواطنين.





وكان اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية قد تفقد مستشفى كفر شكر المركزى بعد تشغيلها واستقبال المرضي حيث وجه المحافظ بضرورة توفير كافة الأطقم الطبية في كافة التخصصات بالإضافة إلى التعاقد مع أطباء الباطنة العامة وجراحة المخ والأعصاب وعلى جانب اخر تجهيز غرف عناية مركزة لغير مرضي الكورونا للاستفادة من المستشفى بشكل كامل كما تفقد المحافظ أيضا أعمال تركيب عدد 41 ماكينة غسيل كلوي حيث وجه المحافظ بسرعه الانتهاء وبدء استقبال المرضى.





ووجه المحافظ بضرورة الاهتمام بالنظافة العامة للأرضيات والزجاج والأسطح والتطهير والتعقيم المستمر وحسن معاملة واستقبال جموع المرضى، وتقديم كافة الخدمات والرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم.





وتجدر الإشارة إلى أن مستشفى كفر شكر المركزي تعد من ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروع القومي لإحلال وتجديد عدد 31 مستشفى على مستوى الجمهورية، حيث يوجد بمحافظة القليوبية خمسة مستشفيات تبلغ تكلفتها 1.1 مليار جنيه والتى تشمل مستشفيات كفر شكر المركزي و قها المركزي والخانكة المركزي والقناطر الخيرية المركزي و طوخ المركزي.