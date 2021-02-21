محافظ القليوبية يشهد استلام قطعة أرض لإقامة محطة صرف صحي بقرية برشوم

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إجراءات استلام قطعة أرض أملاك دولة على مساحة 625 متر تقريبا تابعة لحماية النيل، تقع بقرية برشوم بمركز ومدينة طوخ .





وجاء ذلك لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها لخدمة قرى "برشوم الكبرى - برشوم الصغرى" والشركة المنفذة هي شركة قها للصناعات الكيماوية بإشراف فني لمحافظة القليوبية.









وجرى تسليم قطعة الأرض بالتنسيق مع القيادات الأمنية لإقامة محطة رفع برشوم باعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي.





وتقدم محافظ القليوبية بخالص الشكر والتقدير لمديرية أمن القليوبية وجميع قياداتها وأعضاء مجلس النواب على الجهود التى بذلت لتأمين استلام قطعة الأرض للبدء فى تنفيذ المشروع الذي يحقق حلما طالما تمناه الأهالي بقريتي برشوم الكبرى والصغرى.





وجاءت إجراءات تسليم الأرض بحضور اللواء عمرو أبو راية مساعد مدير أمن القليوبية، وأحمد وزيري رئيس مركز ومدينة طوخ، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، ومسئولي المساحة بالقليوبية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب عن دائرة طوخ.





من ناحية اخري تفقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، عددا من المشروعات بمدينة شبرا الخيمة بدأ المحافظ جولته بحي شرق شبرا الخيمة، حيث تابع مستجدات الأعمال لتطوير محور شركات البترول بدءا من نزلة الخصوص وحتى تقاطع كوبري مسطرد مع حي المطرية بالقاهرة، بالإضافة إلى تطوير الشوارع الجانبية لخلق محاور مرورية بديلة لتخفيف الضغط المروري وحل مشكلة التكدسات المرورية بالمنطقة،وتحويلها إلى منطقة حضارية منظمة ذات طابع جمالي مميز، وتصل تكلفة المشروع أكثر من 140 مليون جنيه.





وتابع المحافظ جولته بتفقد أعمال استكمال رصف وتطوير طريق عزبة أفندينا المتفرع من طريق شركات البترول بطول 1.2 كيلو بتكلفة 5 ملايين جنيه، والذي يعد محورا مروريا مهما، وطريقا بديلا لشركات البترول، ليفتح محورا جديدا بالمنطقة تماشيا مع أعمال التطوير التي تتم بطريق شركات البترول، وشدد الهجان على سرعة الانتهاء من أعمال الرصف وفتح الطريق.