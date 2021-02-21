لمتابعة سير العمل.. محافظ القليوبية يتفقد تطوير الطرق والمحاور بشبرا الخيمة.. صور

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، عددا من المشروعات بمدينة شبرا الخيمة بدأ المحافظ جولته بحي شرق شبرا الخيمة، حيث تابع مستجدات الأعمال لتطوير محور شركات البترول بدءا من نزلة الخصوص وحتى تقاطع كوبري مسطرد مع حي المطرية بالقاهرة، بالإضافة إلى تطوير الشوارع الجانبية لخلق محاور مرورية بديلة لتخفيف الضغط المروري وحل مشكلة التكدسات المرورية بالمنطقة،وتحويلها إلى منطقة حضارية منظمة ذات طابع جمالي مميز، وتصل تكلفة المشروع أكثر من 140 مليون جنيه.

















وتابع المحافظ جولته بتفقد أعمال استكمال رصف وتطوير طريق عزبة أفندينا المتفرع من طريق شركات البترول بطول 1.2 كيلو بتكلفة 5 ملايين جنيه، والذي يعد محورا مروريا مهما، وطريقا بديلا لشركات البترول، ليفتح محورا جديدا بالمنطقة تماشيا مع أعمال التطوير التي تتم بطريق شركات البترول، وشدد الهجان على سرعة الانتهاء من أعمال الرصف وفتح الطريق.







وفى إطار متابعة تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية بالمحافظات وربطها بشبكة الطرق القومية تابع المحافظ أعمال وضع طبقة الأساس بمشروع تطوير ورصف شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة والجاري تطويره بدءا من منطقة أم بيومي حتى كوبرى ١٥ مايو بطول ٣ كم بتكلفة 6 ملايين جنيه ومدة تنفيذه ٦ أشهر كمرحلة أولى، بالإضافة إلى إنشاء طريق بالاتجاهين بعرض ٣ حارات مرورية لكل اتجاه وتشمل أعمال التنفيذ جزيرة وسطى وأرصفة جانبية وأعمال إنارة كاملة للشارع وتوفير أماكن مخصصة لمواقف السيارات بشكل حضاري.









وأكد مراعاة الكثافات المرورية لتفادي غلق الشارع أمام المارة لضمان سيولة الحركة، موضحا أنه سيتم التنفيذ على ٧ قطاعات على التوالى، بحيث يتم فتح كل قطاع للمارة فور الانتهاء منه وغلق القطاع التالى للتيسير على مستخدمي الطريق.