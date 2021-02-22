شكوى من انتشار الباعة الجائلين أمام مرفق الإسعاف في العريش

شكا العاملون بمرفق الإسعاف بمحافظة شمال سيناء، من انتشار الباعة الجائلين أمام بوابات المرفق بمنطقة ميدان السادات بالعريش، ما يعوق حركة السيارات عند تحركها استجابة للبلاغات التي يتلقاها المرفق على مدار الساعة لإنقاذ المرضى وسرعة نقلهم إلى مستشفى العريش العام، حيث تستغرق عملية تحريك سيارة الإسعاف نحو ٥ دقائق على الأقل.

وناشد العاملون اللواء محافظ شمال سيناء، واللواء مدير أمن شمال سيناء، ورئيس مجلس مدينة العريش، وكل الجهات المعنية لسرعة التدخل لإخلاء الباعة من المكان.

كما اشتكى سكان منطقة ميدان السادات بمدينة العريش من سوق الخضار الواقع بعد تطوير الميدان، والذي تم نقله منذ عامين تقريبًا، وقال محمد محمود ، انهم يسمعون الفاظ خارجة عن أصول اللياقة يوميًا، هذا إلى جانب قيام الباعة بإلقاء كميات من المخلفات والقمامة بصفة يومية، سواء على أسطح المنازل المجاورة للسوق او في قطع الأرض الخالية المسورة من الخارج.

وأضاف أنه توجد مكبرات الصوت للنداء علي أسعار الخضروات والفاكهة، للتنافس فيما بينهم من اجل جذب المواطنين أثناء عمليات التسوق التي لا تنقطع طوال ساعات النهار، حيث قدم سكان المنطقة عدة شكاوي في ديوان عام المحافظة ومجلس مدينة العريش كما تم تحرير عدو محاضر دون أي جدوى.

وطالب سكان المنطقة لأن يتم النظر الي شكواهم وإعادة بحث الأمر من جديد في محاولة لإيجاد حل بديل لمكان السوق الحالي الذي أصبح احتلال بدون وجه حق.. واقترح المواطن مدحت الجويني، من مدينة العريش ،انه يمكن عمل باكيات بالقرب من موقف السيارات خاصة في مكان واسع يسع لعشرات من الباعة مقابل دفع مبارك مالية بصفة شهرية لمالك الأرض، على أن يتم عمل عقد لمدة خمس سنوات تجدد بموافقة مالك الأرض وتعهد من المجلس بتسليم الأرض.

وقد سبق ان تقدم النائب رحمي بكير عضو مجلس النواب عن العريش بمذكرة للواء المحافظ وقائد المرور للمطالبة بإخلاء الشوارع الجانبية القرية من ميدان السادات، والتي تقف فيها الميكروباصات ، مما تسبب في حدوث قلق للسكان المقيمين في المنطقة.

واكد اللواء ماجد محمد أحمد رئيس مدينه العريش ، انه سبتم الدفع بحملة بالتنسيق مع الجهات المعنية ، لفض تجمعات الباعة الجائلين والتأكد من خلو الشوارع المحيطة بمرفق الإسعاف من المخالفين من الباعة الجائلين.

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