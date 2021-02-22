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فن

باللون الأزرق.. نوال الزغبي تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

الإثنين 22/فبراير/2021 - 10:28 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
شاركت المطربة اللبنانية نوال الزغبي، متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت نوال الزغبى بإطلالة جذابة مرتدية فستان أزرق لامع، وحازت الصوة على إعجاب متابعيها.

على جانب آخر، حققت أغنية "القوية" للفنانة نوال الزغبي، 5 ملايين مشاهدة، بعد طرحها في مطلع عام 2020، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "القوية" لـ نوال الزغبي، من کلمات مازن ضاهر، وألحان فضل سلیمان، وتوزیع جیمی حداد، ومیکس وماسترینج: محمد المقهور.

يذكر أن أحدث ألبومات نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغانٍ متنوعة، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم أمير طعيمة، وأيمن بهجت قمر، وخالد تاج الدين، وعمرو مصطفى، ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى، وتوما، وإلهامى دهيمة.

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