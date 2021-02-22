مركز تدريب جامعة حلوان يطلق سلسلة جديدة من المحاضرات والندوات عن التراث والمتاحف

أعلن مركز تدريب وتعليم التراث الثقافي “Cult-HeEd” جامعة حلوان عن إطلاق سلسلة جديدة من المحاضرات والندوات وورش العمل المتخصصه في الفتره من فبراير - ابريل 2021 .





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وبحسب بيان، الاثنين، يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والأستاذة الدكتورة رشا مطاوع مدير المركز.





وأوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن جامعة حلوان رائدة في هذا المجال كونها اول جامعه حكومية تقدم الدراسات التراثية والمتحفية في برامجها الأكاديمية وحاليا لديها القسم الاكاديمي الوحيد لدراسات التراث والمتاحف في مصر، وتهدف لعقد ندوات وورش عمل عن السياحة والتراث والمتاحف بهدف التواصل الثقافي والفكري بين الباحثين والمتخصصين، حيث تضم الجامعة تخصصات فكرية متميزة ومتفردة تقدم رساله فريدة بجهود كبيرة بهدف التعريف بطرق وآليات الحفاظ على التراث الثقافي وكذلك إدارة المتاحف، وهو ما يضمن نقل هذا العلم الفريد والتعريف به وذلك من خلال اللقاءات وورش العمل التي تقدمها الجامعة في هذا المجال.





وأشار الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة أن الهدف العام لـ Cult-HeEd هو المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ، وتحسين التعليم والتدريب والبحث العلمي ورفع كفاءة المتخصصين في مجال التراث الثقافي، كما يسعى المركز إلى تطوير مستوى أداء العاملين في المؤسسات التعليمية والثقافية والتراثية ، وتحسين أساليب وإجراءات العمل ، وترشيد التكاليف وزيادة الموارد وتنويعها.





وقالت الدكتورة رشا مطاوع، مدير مركز تدريب وتعليم التراث الثقافي، إن مهمتنا هي تطوير وتحسين التدريب والتعليم لمواكبة التغيرات العالمية الحديثة في مجال تعليم التراث ولتحقيق التكامل في أداء المؤسسات التعليمية، ونشر الوعي المجتمعي ودعم وتحفيز البحث العلمي في مجال التراث الثقافي وخلق جيل من المتخصصين المؤهلين.





و تتناول المحاضرات وورش العمل المقدمة من مركز تدريب وتعليم التراث الثقافي مجموعة واسعة من الموضوعات والقضايا الناشئة وأفضل الممارسات في مجالات التراث والمتاحف، حيث يجري تنسيق جميع ورش العمل والندوات عبر الإنترنت من قبل أعضاء هيئة التدريس المؤهلين تأهيلا عاليا وكذلك من خلال الاستشاريين والمتخصصين في المجالات المعنية.





كما تخاطب هذه المحاضرات الطلاب والباحثين والمهتمين بمجالات التراث والمتاحف والعاملين في المؤسسات التراثية والثقافية المختلفة والجمهور بشكل عام.



