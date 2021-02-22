برلماني: منظومة الصحة في مطروح تشهد طفرة كبيرة

التقى النائب جمال الشورى، عضو مجلس النواب بمحافظة مطروح، اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور أحمد البلتاجي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، لمناقشة الأوضاع الخاصة بالمنظومة الصحية، وتم الاتفاق خلال اللقاء على توفير جهاز منظار لإجراء العمليات الجراحية بدلا من الجراحة، وذلك وفقًا للتشخيص المطلوب، كما تطرق اللقاء أيضا لفتح الوحدات الصحية.





وقال الشورى في بيان صحفي، الاثنين، إن المنظومة الصحية من أهم وأبرز الملفات التي تحظى باهتمام المواطنين في المحافظة، وإن كانت المنظومة تحظى باهتمام المواطنين في مختلف المحافظات، حيث أعلن اللواء خالد شعيب، المحافظ، توفير جهاز المنظار وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين، خاصة وأن هناك العديد من المطالبات بشأن توفير الجهاز خلال الفترة السابقة، مشيدا بالجهود التي يبذلها المحافظ لتخفيف معاناة المواطنين خاصة في المنظومة الصحية، مؤكدا أن المنظومة تشهد طفرة كبيرة وتحسن ملحوظ.





وأشار عضو مجلس النواب بمحافظة مطروح، إلى أنه تم الاتفاق مع وكيل وزارة الصحة خلال اللقاء فتح عيادة للعلاج الطبيعي، ووحدة لقياس السمع لأصحاب الأمراض المزمنة، والتعاقد مع أطباء أطفال في جميع التخصصات، معلنا تحمله كل ما يخص المنظومة الصحية فى إطار تضافر جهود المجتمع المدني للتخفيف عن كاهل المواطنين.