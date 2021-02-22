جبالي: مصر لن تدخر جهدا في دعم خطوات البرلمان العربي في ملف مكافحة الإرهاب.. فيديو

ثمن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، قرار البرلمان العربي في تشكيل لجنة موحدة لمكافحة الإرهاب، وتبادل الخبرات والرؤى في هذا الملف؛ تصديا لتلك الظاهرة الخبيثة التي تهدد الأمن العربى.





وأكد المستشار حنفي جبالي، خلال كلمتة بجلسة البرلمان العربي، مساعي الدولة المصرية المستمرة للبرلمان العربي، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن الدولة المصرية لن تدخر جهدا في دعم خطوات البرلمان العربي.





وتابع: نتطلع لأن يكون البرلمان العربي حاضنا للعمل البرلماني المشترك، والذي يستحق كل جهد واحترام من الدول العربية.