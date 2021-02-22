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رياضة

انهيار الإسماعيلى عرض مستمر فى الدوري .. والإقالة تلاحق يوفيتش

الإثنين 22/فبراير/2021 - 11:24 ص
فريق الإسماعيلي
فريق الإسماعيلي
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عمرو الحلوانى


واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلي بقيادة مدربه يوفيتش نتائجه السيئة بعد تعادله أمام إنبي بهدف لكل منهما فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس بملعب الإسماعيلية فى إطار لقاءات الجولة الثالثة عشرة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020/2021 .


تقدم الإسماعيلى عن طريق لاعبه محمد الشامى فى الدقيقة السادسة من عمر المباراة ، قبل أن يتعادل محمد حتحوت لإنبي فى الدقيقة 88 .


وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الإسماعيلى إلى 9 نقاط محتلا بها المركز الـ 16 بجدول ترتيب الدوري الممتاز وفى المقابل أصبح رصيد إنبي 18 نقطة محتلا بها المركز الـ 11 بجدول الترتيب.


وفرضت حالة كبيرة من الحزن فرضت نفسها على يوفتيش المدير الفنى لفريق الإسماعيلى بعد التعادل المخيب للآمال أمام إنبي أمس فى الجولة الـ 13 من الدوري .


وعقب اطلاق طارق مجدى حكم المباراة معلنا نهايتها دخل يوفيتش فى حالة كبيرة من الحزن وظل وقتا طويلا داخل غرفة الملابس فى حالة من الحزن نتيجة الفشل فى تحقيق الفوز والعودة من جديد إلى الطريق الصحيح .


وأصبح مصير يوفيتش فى الاستمرار على رأس القيادة الفنية للدراويش غامضا فى ظل استمرار تراجع نتائج الفريق تحت قيادته والفشل فى تصحيح المسار وبات الفريق يواجه خطر الهبوط إلى دوري القسم الثانى .


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