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محافظات

استجابة لشكاوى مواقع التواصل الاجتماعي.. محافظ الفيوم يوجه بتوفير الرعاية لحالتين إنسانيتين

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:06 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مديرية التضامن الاجتماعي، بتوفير سبل الرعاية اللازمة لحالتين إنسانيتين، كما وجه المحافظ، مديرية الصحة، بإجراء عملية جراحية لإحدى السيدات. 
 
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن توجيهات المحافظ جاءت استجابة سريعة لما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمسن طرده أبناؤه من منزله بسبب كبر سنه وعدم قدرته على كسب المال وتوليهم مسؤولية الإنفاق عليه، مما جعله يفترش أحد الأرصفة بمنطقة كيمان فارس، مطالبًا بتوفير مكان يحميه من برد الشتاء. 

وأضاف، أن محافظ الفيوم قد وجه مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة توفير سبل الرعاية اللازمة للحالة بإحدى دور الرعاية، وبالفعل توجه فريقي التدخل السريع وبلا مأوى، لمكان الحالة أكثر من مرة، لكن لم يتم العثور عليه.  

كما وجه المحافظ، مديرية الصحة، بتوفير الرعاية الطبية اللازمة وإجراء عملية جراحية لسيدة بقرية هوارة عدلان تعانى من شلل نصفي وتحتاج لإجراء عملية جراحية وكشك لمساعدة زوجها المريض على ظروف المعيشة، حيث وجه المحافظ بترخيص كشك للحالة، لمساعدتها على تحمل ظروف المعيشة. 

ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى الاستجابة السريعة لعدد من المشكلات الأخرى التى تم تداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، حيث تم تركيب عامود إنارة جديد بشارع بحر ترسا بمنطقة الفدان التابعة لمدينة الفيوم، بدلًا من أحد الأعمدة التالفة، استجابة لاستغاثة أهالي المنطقة من ميل عامود الإنارة والخوف من سقوطه أو تشكيل خطورة على حياة المواطنين، مضيفًا أنه تم أيضًا إصلاح كسر بإحدى وصلات مياه الشرب بمنطقة العبودي استجابة لشكوى أهالي المنطقة.



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