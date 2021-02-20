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محافظات

محافظ الفيوم يبحث سبل تعظيم موارد الإقليم ويوجه بحصر أصول المحافظة

السبت 20/فبراير/2021 - 02:58 م
اجتماع محافظ الفيوم
اجتماع محافظ الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا لبحث أفضل السبل والآليات لتعظيم موارد المحافظة، من خلال الاستغلال الامثل لأصول الدولة المستغلة وغير المستغلة للاستفادة منها.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظ المساعد، ومدير عام المديرية المالية، والمراقب المالي بالديوان العام للمحافظة، ومدير التنمية بالديوان العام للمحافظة، ورؤساء مجالس المدن ومراقبى المالية بمجالس المدن ومسئولى الايرادات بمجالس المدن.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن الهدف من الاجتماع هو مراجعة المتحصلات الشهرية الخاصة بمجالس المدن، بالاضافة الى مناقشة آليات تعظيم موارد المحافظة، وحصر جميع الاصول المستغلة وغير المستغلة وكيفية الإستفادة القصوى من تلك الموارد، والتأكيد على ضرورة العمل من خلال الفريق الواحد وتضافر الجهود والتنسيق المتبادل بين مختلف الجهات.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن محافظ الفيوم وجه مدير المديرية المالية، بتشكيل فريق عمل رقابى لموارد الصناديق الخاصة بمجالس المدن، واعداد تقرير نصف شهرى يعرض على كل رئيس مدينة، يوضح أصول كل وحدة محلية والموارد ومصادر الدخل والمستهدف وجهه الصرف، لافتًا الى ضرورة تنفيذ دورة عمل كاملة توضح واجبات ومسؤليات كل وحدة محلية، موكدًا على تلبية الاحتياجات المالية للعمالة المؤقتة بصرف رواتبهم الشهرية بشكل منتظم.

وشدد المحافظ على عدم التفريط في حقوق الدولة وأصول المحافظة، مع ضرورة إدارة تلك الأصول وهذه الموارد من خلال رؤية اقتصادىة متكاملة، مع الأستغلال الأمثل لكافة الإمكانات المتاحة، بما يساهم فى الإرتقاء بمختلف القطاعات، ويحفظ المال العام بما يلبي الاحتياجات الحتمية بمختلف الوحدات المحلية.

محافظ الفيوم يبحث سبل تعظيم موارد الإقليم ويوجه بحصر أصول المحافظة
محافظ الفيوم يبحث سبل تعظيم موارد الإقليم ويوجه بحصر أصول المحافظة
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