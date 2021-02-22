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رياضة

منتخب مصر للرماية يواصل استعداداته لكأس العالم

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:26 م
صدى البلد
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ريهام بكير
يواصل المنتخب المصري للرماية، استعداداته لانطلاق بطولة كأس العالم للرماية "خرطوش اسكيت وتراب" التي تنظمها مصر في الفترة من 22 فبراير حتى 5 مارس المقبل.

وتواجد لاعبي المنتخب الوطني المصري، على ميدان نادي الصيد بالسادس من أكتوبر، لمواصلة تدريباتهم الخاصة بالبطولة، من أجل الاعداد والتدريب للبطولة العالمية.

ويتطلع لاعبي المنتخب المصري، لتحقيق إنجاز جديد للرماية المصرية في بطولات كأس العالم، خاصةً وأن الحدث ينظم على أرض مصر.

وقاد تدريبات فريق منتخب مصر للتراب، المدرب الإيطالي اليساندرو نيكوترا.

وتضم قائمة لاعبين المنتخب المصري المشاركين في كأس العالم للرماية خرطوش:

 في مسابقات التراب:

أحمد توحيد زاهر وعبد العزيز محيلبة وأحمد قمر ومصطفى حنيش وإسلام أبو بكر ماجى عشماوى ونوريهان فوزان ونادين أيمن وسحر طلعت مصطفى ومريم طارق.

وفي مسابقات الإسكيت يضم كلا من:
عزمى محيلبة ومصطفى إسماعيل وسركيس مارتايان وإبراهيم محمد وكريم عصام وأميرة أبو شقة وزينب طارق و شهد أشرف ونغم أحمد عثمان، ومن المحتمل أن يتم تسجيل عدد من اللاعبين آخرين المتواجدين فى قائمة الانتظار.
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