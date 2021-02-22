أنشأتا صفحة على فيسبوك.. فتاتان تروجان للرذيلة مقابل المال

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها فى ضبط قضايا الترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر الإنترنت.





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، تحتوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات تبدى من خلالها المعلنة إستعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية.





عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط كلًا من (سيدتين - مقيمتان بمحافظة الإسكندرية) وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة بالإسكندرية ، وبمواجهة المتهمة الأولى أقرت بقيامها بتسهيل إستغلال المتهمة الثانية فى الأعمال المنافية للآداب مع الراغبين .





وأضافت بقيامها بإنشاء الصفحة المشار إليها لذات الغرض، وبمواجهة المتهمة الثانية أقرت بإعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب يقيادة المتهمة الأولى نظير مبالغ مالية يتقاسمونها فيما بينهما ، كما أمكن ضبط ( 2 هاتف محمول أحدهما خاص بالمتهمة الأولى يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطهما المؤثم).





تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت .



