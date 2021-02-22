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حوادث

سقوط مستريح جديد استولى على 6 ملايين جنيه بزعم توظيفها فى الأدوية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:33 م
سقوط مستريح جديد
سقوط مستريح جديد
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كتب محمد صبري
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الإستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها وملاحقة وضبط مرتكبيها ، حيث تمكنوا من ضبط مستريح جديد استولي علي ٦ ملايين جنيه بزعم توظيفها فى مجال الأدوية.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ٥ مواطنين - مقيمين بمحافظة القاهرة بقيام شخص ومقيم بمحافظة القاهرة بالنصب عليهم وتلقى مبالغ مالية منهم ، بزعم إستثمارها فى مجال تجارة الأدوية من خلال إحدى شركات تجارة الأدوية محل عمله ، وإيهامهم بمنحهم أرباح كبيرة إلا أنه إستولى على تلك الأموال لنفسه بالمخالفة للقانون.

أسفرت تحريات الإدارة عن صحة الواقعة وقيام المتهم المذكور بتلقى مبالغ مالية من الشاكين وآخرين بلغت نحو ٦ ملايين جنيه بغرض توظيفها وإستثمارها فى مجال تجارة الأدوية مُقابل أرباح ، وإلتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية ، ثم إمتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين ، وقام بترك محل إقامته هربًا من مُطاردة ضحاياه.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه بدائرة قسم شرطة الزيتون .

وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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