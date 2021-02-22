محافظة الإسكندرية: إطلاق 42 خدمة إلكترونية بالمركز التكنولوجي بحي المنتزة أول

أعلنت محافظة الإسكندرية عن إطلاق 42 خدمة إلكترونية بالمركز التكنولوجي بحي المنتزه أول، كنموذج للمنظومة التي تم اطلاقها في بداية الشهر الجاري من خلال "بوابة خدمات المحليات ( https://lgs.gov.eg/#/home) تحت شعار أحصل على "خدماتك بلا معاناة"

وتابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، تطبيق منظومة إتاحة 42 خدمة إلكترونية بالمركز التكنولوجي بحي المنتزه أول، في حضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، و المهندسة جيهان مسعود رئيس حي منتزه أول.

وأكد المحافظ خلال تفقده تطبيق المنظومة بالحى؛ أن تلك المنظومة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو التحول الرقمي وحوكمة الخدمات وتحقيق الشمول المالي.





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وأشار إلى أنه تم التنسيق الكامل علي كافة الأصعدة بين المحافظة وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية لإطلاق منظومة الإلكترونية للخدمات بالأحياء.

واستمع الشريف من المسئولين عن تطبيق المنظومة بالحى لكيفية تفعيلها وتقديم الخدمات للمواطنين والتسهيل عليهم لعمل الملف الخاص بهم على المنظومة، مؤكدا أن هذه المنظومة سوف تسهل على المواطن الحصول على خدمات دون الحاجة إلى الذهاب إلى أماكن تقديم الخدمات، كما إنها تعمل على الفصل بين متلقي الخدمة و مقدمها هذا بالإضافة إلى أن دفع رسوم الخدمات يكون من خلال كارت "ميزة" المجاني الذي يُمكن المواطن من الدفع من أي ماكينة "ATM".

كما اطمأن المحافظ من المواطنين على تقديم الخدمات و تفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي، مشيرا إلى أنه سوف يتم تفعيل المنظومة في ٥ أحياء خلال ٣ أشهر من الآن حتى تقدم الخدمة على مستوى جميع المحافظة بالكامل.

وفي السياق ذاته؛ ناشدت عازر المواطنين بالتعاون وسرعة الحصول علي البطاقات الممكنة " كارت ميزة" مجانًا للاستفادة من الخدمات الإلكترونية، مؤكدة أن تواجد قيادات المحافظة اليوم لمتابعة تطبيق المنظومة بالحى يؤكد على اهتمام الدولة بتفعيل المنظومة و تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة التى تعود على المواطن السكندري.

وأكدت على وجود متابعة مستمرة لأداء المراكز التكنولوجية بالأحياء التى تم إطلاق الخدمات بها.