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منوعات

مش حتتجوز بنتي.. عروس تطرد والدتها بعد محاولتها إفساد حفل زفافها.. صور

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:27 م
صدى البلد
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مريم صليب
قررت سيدة إفساد حفل زفاف ابنتها بعد أن قررت الفتاة أن تتخذ قرار الزواج من أحد الشبان دون أن توافق والدتها وصممت أن تنفذ قرارها رغم معارضة والدتها لها منذ أن أخبرتها أنها مصرة على الزواج من ذلك الشخص . 

حسب ما ورد في صحيفة " صن أون لاين"، فإن شابة بالغة من العمر تدعى إنجى قررت أن تتزوج من شاب يصغرها بخمس سنوات يدعى بوبا، وذلك بعد ان رفضت والجدتها الشاب بسبب قضاءه فترة من عمره بالسجن . 

اقتحمت الأم حفل زفاف إبنتها قبل ان تتم مراسم الزواج ظنا منها انها ستتمكن من انهاء تلك الزيجة , اخذ إبنتها و العودة إلى المنزل، إلا انها فوجئت بردة فعل ابنتها التي صدمت الحصور في حفل الزفاف . 

قالت الفتاة لولدتها انها لا ترغب في وجودها خلال حفل زفافها، و ان موافقتها على الزواج لا تعنيها و أنها ستتزوج ذلك الشاب رغم كل الاعتراضات التي قابلتها. 

غادرت الأم قاعة الزفاف بعدما شعرت بالأحراج الشديد من الطريقة التي عاملتها بها غبنتها، وقالت للعريس "لقد فعلتها وتزوجتها، كم أنت لعين". 
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