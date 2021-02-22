وزيرة الصحة: 42 مركزا طبيا و4 مستشفيات ضمن التأمين الصحي الشامل بالأقصر

قالت الوزيرة هالة زايد، وزيرة الصحة، ان المرحلة الاولى من منظومة التامين الصحي الشامل كانت تضم 6 محافظات، والتي بدأت بمحافظة بورسعيد، وتم اطلاق تشغيلها في 3 محافظات اخرين ، من رئيس الجمهورية الاسبوع الماضي وكانت في محافظات الاقصر والاسماعيلية وجنوب سيناء، لافتة الي انه سيتم اطلاق المرحلة الاولى في السويس واسوان خلال هذا العام.





وتابعت وزيرة الصحة، خلال حوارها على قناة "اكسترا نيوز"، انها قامت بجولة لمتابعة سير منظومة التامين الصحي بالاقصر، والهدف منها للاطمئنان على تنفيذ كل الخطوات والاجراءات الصحيحة للمنظومة الصحية، منوهة ان هناك 59 مركزا طبيا دخل منها 42 مركزا في المرحلة الاولى بعد ان تم تطويرهم وميكنتهم وتدريب الاطقم الطبية بها.





واوضحت ان هناك 7 مستشفيات دخل منهم 4 مستشفيات ضمن المنظومة في المرحلة الاولى، وخلال شهرين بحد اقصى ستدخل مستشفيتين، واردفت انها تتوقع انتهاء اعمال إنشاء مجمع الاقصر الدولي خلال نفس الفترة.



