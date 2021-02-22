ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزيرة الصحة: 42 مركزا طبيا و4 مستشفيات ضمن التأمين الصحي الشامل بالأقصر

الإثنين 22/فبراير/2021 - 01:52 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد - وزيرة الصحة
Advertisements
فرح علاء الخولي
قالت الوزيرة هالة زايد، وزيرة الصحة، ان المرحلة الاولى من منظومة التامين الصحي الشامل كانت تضم 6 محافظات، والتي بدأت بمحافظة بورسعيد، وتم اطلاق تشغيلها في 3 محافظات اخرين ، من رئيس الجمهورية الاسبوع الماضي وكانت في محافظات الاقصر والاسماعيلية وجنوب سيناء، لافتة الي انه سيتم اطلاق المرحلة الاولى في السويس واسوان خلال هذا العام.

وتابعت وزيرة الصحة، خلال حوارها على قناة "اكسترا نيوز"، انها قامت بجولة لمتابعة سير منظومة التامين الصحي بالاقصر، والهدف منها للاطمئنان على تنفيذ كل الخطوات والاجراءات الصحيحة للمنظومة الصحية، منوهة ان هناك 59 مركزا طبيا دخل منها 42 مركزا في المرحلة الاولى بعد ان تم تطويرهم وميكنتهم وتدريب الاطقم الطبية بها.

واوضحت ان هناك 7 مستشفيات دخل منهم 4 مستشفيات ضمن المنظومة في المرحلة الاولى، وخلال شهرين بحد اقصى ستدخل مستشفيتين، واردفت انها تتوقع انتهاء اعمال إنشاء مجمع الاقصر الدولي خلال نفس الفترة.

وأكدت على تسريع عملية تنفيذ المرحلة الثانية، وذكرت ان المرحلة الثانية ستكون من اكثر المراحل سرعة، وتصل 100% بالاقصر داخل التأهيل الصحي، وذكرت انها تاكدت ايضا من انتهاء العيادات بالاقصر لـ 5 خدمات اساسية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

4ر1 مليون خدمة طبية تلقاها منتفعو التأمين الصحي الشامل ببورسعيد حتى نهاية 2020

تكليف رئاسى بمد مظلة التأمين الصحى الشامل لكل المصريين خلال ١٠ سنوات

المالية: تكليف رئاسى بمد مظلة التأمين الصحى الشامل لكل المصريين خلال 10 سنوات

وزيرة الصحة تكشف جهود الدولة لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل

أحمد السبكي: 9.625 مليار جنيه تكلفة التأمين الصحي الشامل في الأقصر

الرعاية الصحية تعلن أسماء مستشفيات تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر

ترشيحاتنا

وفاة النائب السابق محمد العقاد متأثرا بإصابته بكورونا

رياح شديدة وأمطار.. منخفض جوى جديد يبدأ اليوم ويصل للقاهرة

أستاذ بجامعة هوبكنز الأمريكية: إبريل القادم موعد انتهاء جائحة كورونا.. شاهد

إعادة تسخين السبانخ وأكلها يسبب السرطان .. هاني الناظر يكشف أشهر أكاذيب وخرافات السوشيال ميديا

إلزم شركات المحمول بإخطار المستخدمين بأية خصومات تتم من رصيدهم

بالمايو.. إطلالة جريئة لـ فيفي عبده من أمام البحر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل 5 سيارات سيدان اقتصادية في الإمارات| صور

انتبه.. أعراض لـ فيروس كورونا لها عواقب وخيمة

سعر ومواصفات أفخم 5 سيارات دفع رباعي في الكويت .. صور