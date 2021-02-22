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حوادث

ضبط أقراص جنسية محظور تداولها في مصر داخل صيدليتين بسوهاج

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:14 م
ضبط أقراص جنسية مُهربة
ضبط أقراص جنسية مُهربة - ارشيفيه
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أنغام الجنايني
أعلنت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، تدشين إدارة الصيادلة وجهاز حماية المستهلك والرقابة الإدارية، حملة استهدفت عددًا من المراكز الطبية والصيدليات بالمحافظة.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط محاليل طبية وكيماويات منتهية الصلاحية وكمية من الأقراص الجنسية غير الأمنة على صحة وسلامة المواطنين.


وقالت وكيل وزارة الصحة بسوهاج إنه تم ضبط كمية كبيرة من الألبان غير المُصرح بها ومستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل مركزًا لجراحة الأطفال والحضانات، ومركزًا لجراحة النساء والتوليد لا توجد به غرفة إفاقة وعدم وجود غرفة عناية، في مركز البلينا جنوبي المحافظة.

كما تمكنت الحملة بمركز سوهاج من ضبط عددًا من المعامل الطبية غير المُرخصة، ومعامل بها كيماويات منتهية الصلاحية، ومركز حضانات خلف المستشفى الجامعي به محاليل مُنتهية الصلاحية وعدم وجود غرفة لتعقيم الآلات.

وبذات الناحية تم ضبط مكان غير مُرخص ويُزاول مهنة الصيدلة وبه أدوية جنسية مُهربة وغير مصرح بتداولها داخل البلاد.

وأشارت "حامد" إلى أنه تم ضبط كميات كبيرة من الأقراص الجنسية المُهربة وغير مصرح بها من قبل وزارة الصحة والسكان داخل صيدلية بمركز ساقلتة.

وتم تحرير 3 محاضر لصيدليات مُخالفة لوجود أدوية داخلها غير مُسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر وكذلك وجود أدوية غير مصرح بتداولها داخل الصيدليات خاصة بالمستشفيات.
ضبط أقراص جنسية محظور تداولها في مصر داخل صيدليتين بسوهاج
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