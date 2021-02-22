امتحانات الجامعات تنطلق 27 فبراير .. الجامعات الخاصة والأهلية: تنفيذ إجراءات احترازية مشددة.. تقليل الكثافة داخل لجان الاختبارات الى النصف.. وتوفير تجهيزات طبية للحالات الطارئة

استئناف الدراسة وإجراء الامتحانات 27 فبراير وسط إجراءات احترازية مشددة

انطلاق امتحانات الجامعة المصرية اليابانية 28 فبراير وسط إجراءات احترازية

رئيس جامعة النهضة: وضع كورونا في مصر مازال تحت السيطرة

رئيس جامعة 6 أكتوبر: الدولة قادرة على استكمال الدراسة بنظام التعليم عن بعد

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، ٢٠فبراير ٢٠٢١، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان بالقاهرة.

اقرأ ايضا:

الفرصة الأخيرة للتسجيل في الدورة العامة للملكية الفكرية.. اليوم





أكد المجلس بدء الفصل الدراسي الثاني، واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير، تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، على أن تستأنف الدراسة، وتستكمل أعمال الامتحانات طبقا للنظم واللوائح والجداول المُعلنة بالمعاهد والكليات بالجامعات.

بينما أعلن الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا للتعليم والشئون الأكاديمية عن بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة يوم 28 فبراير الجارى وانه تم إعلان جداول الامتحانات لجميع الطلاب على البوابات الإلكترونية والصفحات الرسمية للجامعة وتجهيز قاعات الامتحانات وتقليل الكثافة داخل اللجان الى النصف.

ووجه نائب رئيس الجامعة عمداء الكليات باعطاء أولوية قصوى لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وشدد على ضرورة المتابعة الدورية لأعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات والمدن الجامعية مع التأكيد على الالتزام بارتداء الكمامات، ومنع التجمعات الطلابية للحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم ، فضلًا عن تجهيز العيادات بالاسعافات الأولية العامة مع تواجد الأطباء والتمريض وتوفير الأدوية المناسبة لمواجهة اى حالات طارئة.

وأكد الدكتور سامح ندا انه تطبيق حزمة من الاجراءات الوقائية بالمدن الجامعية لمواجهة فيروس كورونا وتخصيص غرفة لكل طالب ومتابعة كفاءة بوابات التعقيم ومدى جاهزيتها والقيام بأعمال التطهير والتعقيم للمباني بصفة دورية وتوفير مواد التعقيم والتطهير الشخصي اللازمة طول فترة اقامة الطلاب بالمدن.

بينما قال الدكتور حسام حلمي ، رئيس جامعة النهضة، انه مما لا شك فيه أن تأجيل الامتحانات وانطلاق الدراسة هو قرار حكيم، مؤكدا ان الوضع في مصر بالنسبة لفيروس كورونا مازال تحت السيطرة وذلك سيساعد على الحفاظ على هذا المستوى ، خاصة وأن هناك توقعات بوجود موجة جديدة.

واضاف حلمي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد "، على هامش المؤتمر السنوي الثاني لبرنامج شركة هواوي تكنولوجيا مصر التدريبي الرائد "بنك القدرات" iTB ICT Talent Bank ، أن الجامعة تكون قلقة على كل طالب وعضو هيئة تدريس وعامل من الإصابة، لأنها في النهاية مسؤولية جامعة من الحفاظ من خلال التعقيم المستمر والحفاظ على التباعد الاجتماعي .

وتابع: وذلك لانه لا يمنع حذر من قدر وبالتالي فالدراسة الاون لاين تكون الأنسب وخاصة للكليات النظرية فيكون التعليم عن بعد مبدع في التخصصات النظرية ولكن العملية تكون بها أزمة في التحصيل الدراسي رغم انه لا يرى عدم وجود فارق كبير بين الكليات العملية والكليات النظرية.

كما قال الدكتور جمال سليمان رئيس جامعة 6 أكتوبر، إن الأنشطة الطلابية قد تأثرت بشكل كبير بسبب كورونا خلال الفترة السابقة، لكن هناك بعض الأنشطة والدورات تمت أونلاين.

وأضاف "سليمان" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أن جميع الانشطة والمهرجانات والرحلات وغيرها توقفت جميعها خلال الفترة الماضية، أملا خلال الاسابيع القادمة أن تسمح الظروف بعودة الأنشطة الطلابية مرة أخرى.

وأشار إلى أن هناك مصالح للدولة تعلو على مصالح الفئات لذلك فصحة المواطنين هي أهم ما يشغل الدولة بناء عليه فقد جاء قرار التأجيل لأسبوع للتغلب على الارتفاع في حالات الكورونا، حيث بدأ ذلك لأن المصلحة توجب التأجيل أسبوعا آخر لمزيد من الأمان للجميع.

وبالنسبة للجامعات الأهلية فقد أعلنت جامعة الجلالة الأهلية، بدء اختبارات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بالفصل الدراسي الثاني، اليوم الأربعاء 10 فبراير، وغدًا الخميس 11 فبراير 2021، وذلك بعد أن تقدموا بأوراقهم على موقع التقديم الرسمي للجامعة.

واضافت ، انه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال الطلاب، حيث تم تجهيز 5 قاعات للامتحانات بعدد إجمالي 80 جهاز كمبيوتر، مشيرة إلي ان اختبارات القبول تهدف إلى قياس مجموعة من المهارات والقدرات ومجالات المعرفة الضرورية للنجاح، حيث ستشمل اختبار بالقطاع التابع له البرنامج المتقدم إليه الطالب، واختبار تفكير نقدي واختبار فى اللغة الإنجليزية، لتقييم الطالب على مدى إتقانه لمجموعة محددة من المهارات التي تعتبر حيوية في مجال الدراسة المتقدم إليه.

وقد شدد المجلس على انتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين طبقا للجداول المعلنة بالكليات والمعاهد لضمان حسن سير الامتحانات والعملية التعليمية.

كما شدد المجلس على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وتفعيل دور لجان الأزمات بالجامعات والمعاهد؛ لمتابعة كافة الإجراءات وضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وأكد المجلس تطبيق نظام التعليم الهجين المعلن عنه منذ بداية العام الدراسي الجاري (الجمع في التعليم بين حضور الطلاب للحرم الجامعي والتعليم أون لاين) ، مع الالتزام بتقليل أأعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات التدريس ومعامل التدريب العملي لتحقيق التباعد الاجتماعي وفقا للأعداد المقررة، وأن يكون حضور الطلاب للجامعات والمعاهد مطابقا للقرارات السابقة للمجلس الأعلى للجامعات، التي تؤكد على عدم تواجد طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعي لأكثر من يومين أسبوعيا، وطلاب الكليات العملية بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة الدراسة بالكليات

والمعاهد المختلفة، مع التشديد على الالتزام بكافة الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس والتدريب.

وافق المجلس على قيام الجامعات والمعاهد بمد العام الدراسي الجاري لمدة ثلاثة أسابيع مبدأيا، بما يحقق استكمال الخطة الدراسية للتخصصات العلمية المختلفة.

كما وافق المجلس على أنه يجوز للطلاب المتخوفين من أداء الامتحانات نظرا للظروف الراهنة لجائحة كورونا التقدم بطلب للاعتذار عن أداء كافة الامتحانات المقررة للفصل الدراسي الأول قبل بدء الامتحانات، وفى هذه الحالة يعامل الطالب معاملة الطلاب المتقدمين بأعذار مقبولة وفقا للمادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

أما بالنسبة للطلاب الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد فعليهم التقدم بتقرير طبى معتمد من الجهة الطبية المختصة بالجامعة، وفى هذه الحالة يجوز أن يكون الاعتذار عن الامتحانات التى تتزامن فقط مع فترة إصابة الطالب وفقا لما يقرره التقرير الطبى، ويسمح له بدخول سائر الامتحانات.