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محافظات

وكيل الشباب بالغربية يكرم رئيس القسم الرياضي بإدارة شباب المحلة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:10 م
صدى البلد
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احمد علي
كرم أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، اليوم الإثنين، الدكتور طارق محمد رحاب رئيس القسم الرياضي بإدارة شباب المحلة ثان وأحد العاملين بالشباب والرياضة بالغربية، وذلك للأداء المتميز خلال مشاركته فى بطولة العالم لكرة اليد السابعة والعشرون والتى أقيمت بمصر مؤخرا وذلك بمنحة شهادة تقدير ودرع المديرية.
وأعرب وكيل الوزارة، عن سعادته بتكريم رحاب مشيدا بالأداء المتميز له طوال البطولة باعتباره ابن من أبناء الشباب والرياضة بالغربية، ونموذج للشباب المتميز.
وكان الدكتور طارق رحاب قد عمل خلال البطولة عضو بلجنة التحليل والإحصاء بصالة إستاد القاهرة.
وكيل الشباب بالغربية يكرم رئيس القسم الرياضي بإدارة شباب المحلة
وكيل الشباب بالغربية يكرم رئيس القسم الرياضي بإدارة شباب المحلة
وكيل الشباب بالغربية يكرم رئيس القسم الرياضي بإدارة شباب المحلة
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