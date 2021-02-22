آخر موعد.. عميد آداب القاهرة يكشف تفاصيل التحاق طلاب الدراسات العليا بقسم الفلسفة

أعلنت إدارة كلية الآداب جامعة القاهرة، عن فتح باب التقديم للدراسات العليا برنامج الدكتوراة، قسم الفلسفة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020-2021، وذلك بدءا من اليوم حتى يوم الخميس الموافق 25 من فبراير الجاري.





وفى نفس السياق، كشف الدكتور شريف شاهين، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، عن شروط التحاق طلاب الدراسات العليا بقسم الفلسفة.





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وقال الدكتور شريف شاهين، خلال تصريح لـ"صدى البلد"، إن شروط التحاق طلاب الدراسات العليا بقسم الفلسفة ببرنامج الماجستير هو إجادة الطالب واحدة من اللغات بحد أدنى، واجتياز الامتحان التحريري وهو عبارة عن أسئلة موضوعية، كتابة مقالة باللغة العربية عن موضوع ثقافي عام، بالإضافة إلى ترجمة جزء بسيط من اللغة الإنجليزية، مؤكدا اجتياز الامتحان الشفوي بعد الامتحان التحريري.





وكان قد أكد "شاهين" أن أهم شروط قيد الطالب ببرنامج الدراسات العليا هو أن يكون الطالب حاصلًا على درجة الليسانس فى الآداب بتقدير جيد على الأقل من إحدى الجامعات المصرية أو درجة جامعية معادلة لها.



