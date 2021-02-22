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أخبار البلد

وزيرة الصحة: المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة بالأقصر تضم 4 مستشفيات و42 وحدة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 02:35 م
الدكتورة هالة زايد،
الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان
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محمد غالى
تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، مستشفى الكرنك الدولي (الأقصر العام سابقًا)، في إطار متابعة العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر.

ورافق الوزيرة خلال جولتها الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد،  والدكتور مصطفى غنيمة، مساعد الوزيرة لشئون الطب العلاجي، والدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والمهندس أكرم سامي، معاون وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، والدكتور طاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، وعدد من قيادات وزارة الصحة.


وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام الصحي والتوعية والتواصل المجتمعي والسكاني، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تفقدت أقسام المبنى الجديد بمستشفى "الكرنك الدولي"، حيث تفقدت غرف العمليات، وغرف المرضى، للاطمئنان على جاهزيتها، كما تفقدت مبنى العيادات الخارجية والذي من المقرر أن يقدم الخدمة للمرضى بمختلف التخصصات الطبية، موجهة بسرعة الانتهاء من توريد جميع الأجهزة الطبية واختبارها للتأكد من كفاءتها، تمهيدًا للتشغيل بالمرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل بالأقصر والتي تضم 4  مستشفيات هم (العديسات، حورس، إسنا المركزي، الكرنك الدولي)، و42 وحدة ومركز طبي من إجمالي7 مستشفيات و 59 وحدة.


وأضاف "مجاهد" أن المبنى الجديد تم إنشاؤه بتكلفة 320  مليون جنيه بهدف زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفى لخدمة أهالي محافظات الصعيد، حيث يضم المبنى 41 سريرًا، و6 غرف عمليات، وقسم رعاية مركزة، وعيادات خارجية.


وأشار "مجاهد" إلى أن الوزيرة حرصت خلال جولتها على مراجعة الملفات الطبية للمرضى بالمستشفى للاطمئنان على تلقيهم أفضل خدمة طبية.
 
وذكر "مجاهد" أن الوزيرة وجهت الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، بسرعة الانتهاء من تجهيز المبنى الجديد، وسرعة توريد الأجهزة الطبية وغير الطبية اللازمة لبدء التشغيل، كما وجهت بسرعة الانتهاء من تنسيق الموقع العام.


يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 6  محافظات هم (الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء) والتي انطلقت بها المنظومة يوم 16 فبراير من العام الجاري، و(بورسعيد) التي انطلقت بها المنظومة بها في يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتي (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.
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