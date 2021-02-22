كيد النسا.. عريس يتعرض لموقف محرج في حفل زفافه بسبب والدته.. شاهد

وقع عريس في موقف محرج خلال حفل زفافه بسبب والدته بعد تصميمها على شراء فستان مماثل للفستان الابيض الذي اشترته العروس بسبب كرهها لها، والتعبير بتلك الطريقة عن رفضها لزواجها من ابنها.





وحسب ما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن السيدة علمت بطريقة ما بشكل الفستان الذي اشترته عروس إبنها لحفل الزفاف، فقامت بطلب نفس الفستان وقررت ان ترتديه في الزفاف ولم تكترث لجمل الانتقاد التي قد تتعرض لها.





ونشرت الصحيفة صورة السيدة في حفل زفاف إبنها، وأنها لم تكتف بإرتداء فستان مماثل لفستان العروس، بل تعمدت ان تظهر بجانب العريس في كل الصور، حتى في الصور الشخصية الخاصة به هو وزوجته و ضيوفهما وكانت تتعمد الظهور خلالها.





وتعرضت السيدة للنقد اللاذع من رواد التواصل الاجتماعي بعد انتشار صور الزفاف، و انقسمت الاراء بين رأيين، الاول يرى ان السيدة تعبر عن حبها لإبنها بتلك الطريقة، أما الرأي الآخر يرى أن ما قامت به غير لائق على الإطلاق.





جدير بالذكر أن والدة العريس عللت ما قامت به بأنها كانت تكره العروس، و ترى انها لا تليق باسم عائلة ابنها ، و تعمدت أن تظهر لها رأيها فيها منذ الوهلة الأولى.