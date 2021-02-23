بداية قوية جدا للتصدير.. برلماني عن عودة مصنع دمياط للإسالة بعد توقفه فترة طويلة

قال النائب محمد بدراوي عضو مجلس النواب، إن محطة دمياط للإسالة توقفت لفترة طويلة نتيجة خلافات وإضرابات تعرضت لها، مؤكدا أن عودتها مرة أخرى بعد الانقطاع الذي دام لـ8 سنوات خطوة في غاية الأهمية وستمثل بداية قوية جدا للتصدير.





ولفت بدراوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه مع وجود فائض من الغاز بعد الإكتشافات القوية الأخيرة، وتحقيق الاكتفاء المحلي في عام 2020، توجد فرصة قوية لتصدير الغاز وذلك من خلال استغلال محطاتنا مثل محطتي دمياط وإدكو وتحويل الغاز وتسييله ومن ثم تصديره خارجيا.





وأشار عضو البرلمان، إلى أن محطة إسالة الغاز بدمياط تخضع لملكية الجانب المصري بنسبة 50 %، والجانب الإيطالي بنسبة 50 % أيضا وذلك بعد خروج الجانب الأسباني.





ونوه النائب محمد بدراوي إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إنتعاش للصادرات المصرية في هذا المجال، فضلا عن زيادة قيمة العملة الحرة وزيادة التعاملات وربط المصالح المشتركة بين مصر وأوروبا.





وأعلن ميناء دمياط استعادة حركة تردد ناقلات الغاز المسال للميناء مرة أخرى بعد توقف 8 سنوات حيث تم استقبال ناقلة الغاز المسال (GOLAR GLACIER ) القادمة من سنغافورة والتى ترفع علم جزر المارشال ويبلغ طولها 276 مترا وبعرض 45 مترا وغاطس يبلغ 14 مترا، حيث ستقوم بشحن 60 ألف طن من الغاز الطبيعى المسال ( LNG ) بما يعادل 158 ألف متر مكعب متجهة إلى بنجلاديش.