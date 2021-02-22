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تعليم

التعليم العالي تعلن موعد عودة الطلاب للمدن الجامعية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:20 م
صدى البلد
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نهلة الشربيني

قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن 24 فبراير هو الموعد المقرر لاستقبال المدن الجامعية طلابها مرة اخرى حيث يتم تسكينهم قبل انطلاق الإمتحانات 27 فبراير.

 

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وأضاف المصدر لـ "صدى البلد" أن الإجراءات المتبعة داخل المدن الجامعية تشمل ، إجراء عمليات التعقيم بشكل مستمر وارتداء الكمامات داخل الممرات.

 

 

وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، صباح السبت ٢٠ فبراير ٢٠٢١، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان بالقاهرة.

 

وأكد المجلس بدء الفصل الدراسي الثاني، واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير، تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، على أن تستأنف الدراسة، وتستكمل أعمال الامتحانات طبقا للنظم واللوائح والجداول المُعلنة بالمعاهد والكليات بالجامعات.

 

وشدد المجلس على انتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين طبقا للجداول المعلنة بالكليات والمعاهد لضمان حسن سير الامتحانات والعملية التعليمية.

 

كما شدد المجلس على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وتفعيل دور لجان الأزمات بالجامعات والمعاهد؛ لمتابعة كافة الإجراءات وضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

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