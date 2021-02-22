آداب القاهرة توجه تعليمات هامة للطلاب قبل بداية امتحانات نصف العام

عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة





وقال الدكتور شريف شاهين ، يجب مراعاة الإجراءات الاحترازية وتعليمات الكلية من اجراءات التعقيم والمرور من بوبات التعقيم والكاشف الحرارى، وعند شعور الطالب بأعراض البرد العادى أو أعراض كورونا يجب التزام المنزل وستقوم الكلية بعمل امتحان آخر .





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وأضاف عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة ، عند شعور الطالب بأى اعراض خلال أداء الامتحان يجب إبلاغ المشرف العام على القاعة ليتم اتخاذ اللازم ، كما يجب التأكد الطالب من وجود بياناته مطبوعة ومكتوبة بشكل صحيح على ورقة الإجابة.





كما أكد عميد الكلية ، أنه فى حالة قطع الطالب اى جزء من ورقة الاجابة يتحمل الطالب المسئولية التامة ولن يتم طباعة ورقة اخرى ، مؤكدا على الطالب حل الامتحان ف ورقة الاجابة بالقلم الرصاص فقط ولن تحسب أى إجابة بالقلم الجاف.









وجه الدكتور شريف شاهين، إرشادات وتعليمات هامة للطلاب قبل بداية امتحانات الفصل الدراسى الأول .