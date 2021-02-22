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تعليم

آداب القاهرة توجه تعليمات هامة للطلاب قبل بداية امتحانات نصف العام

الإثنين 22/فبراير/2021 - 03:21 م
اداب القاهرة
اداب القاهرة
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مريم عزت
وجه الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة ، إرشادات وتعليمات هامة للطلاب قبل بداية امتحانات الفصل الدراسى الأول . 

وقال الدكتور شريف شاهين ، يجب مراعاة الإجراءات الاحترازية وتعليمات الكلية من اجراءات التعقيم والمرور من بوبات التعقيم والكاشف الحرارى، وعند شعور الطالب بأعراض البرد العادى أو أعراض كورونا يجب التزام المنزل وستقوم الكلية بعمل امتحان آخر . 


وأضاف عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة ، عند شعور الطالب بأى اعراض خلال أداء الامتحان يجب إبلاغ المشرف العام على القاعة ليتم اتخاذ اللازم ، كما يجب التأكد  الطالب من وجود بياناته مطبوعة ومكتوبة بشكل صحيح على ورقة الإجابة. 

كما أكد عميد الكلية ، أنه فى حالة قطع الطالب اى جزء من ورقة الاجابة يتحمل الطالب المسئولية التامة ولن يتم طباعة ورقة اخرى ، مؤكدا على الطالب حل الامتحان ف ورقة الاجابة بالقلم الرصاص فقط ولن تحسب أى إجابة بالقلم الجاف. 


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