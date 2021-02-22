جامعة الجلالة .. تعرف على الكليات والمصروفات والمنح المتاحة للطلاب

تعد جامعة الجلالة صرحا تعليميا كبيرا أصبحت تتوجه له الجهات العالمية قبل افتتاحه مع بداية العام الدراسي الجاري، فقد نالت الجامعة اهتمام الرئيس ووزارة التعليم العالي بالإضافة إلى عدد من الوزارات التي ساندت انطلاقها.





ومع بداية العام الدراسي الذي أنطلق 17 أكتوبر الماضي استقبلت جامعة الجلالة ما يزيد على 2000 طالب، كما تم إجراء اختبارات القبول للالتحاق بالجامعة إلكترونيًا، والتي تكون في اللغة الإنجليزية والامتحانات التخصصية.

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تنسيق جامعة الجلالة:

ويبلغ تنسيق التقديم للجامعات الأهلية من بينهم جامعة الجلالة :

- 90% للطب البشرى

- 85% كليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى

- 75 % كلية الهندسة والطب البيطري.

- 65% كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب

- 55%، كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة

- 55 % كليات الزراعة، وباقى الكليات.

مصاريف جامعة الجلالة:

وقد أعلنت وزارة التعليم العالى، المصروفات الدراسية، فى كليات الجامعات الأهلية ومن بينها جامعة الجلالة ، فبلغت كلية الطب 105 ألف جنيه بينما طب الأسنان 97 ألف جنيه بالإضافة إلى العلوم الصيدلية 85 ألف جنيه، كما بلغت العلوم الهندسية 69 ألف جنيه وعلوم التمريض 31 ألف جنيه.





أقسام جامعة الجلالة:

تضم جامعة الجلالة 15 كلية، هي كليات:





- العلوم الاجتماعية والإنسانية.

- الفنون.

- العلوم الإدارية

- الطب.

- العلوم الأساسية.

- الهندسة.

- العمارة.

- الإنتاج الإعلامي.

- علوم التمريض.

- العلاج الطبيعي.

- العلوم الصحية التطبيقية.

- طب الأسنان.

- علوم وهندسة الحاسبات.

- الغذاء والصناعات الغذائية.

- العلوم الصيدلية.

مكان جامعة الجلال:

جامعة الجلالة تمتد على مساحة 173.5 فدان والتي تقع في منطقة هضبة الجلالة بمدينة الجلالة، وهي تبعد عن مدينة القاهرة مسافة 135 كيلو متر مربع ، بينما تبعد مسافة 70 كيلومتر عن العاصمة الإدارية، وقد تم اختيار هذا المكان بالتحديدًا لما يميزه من موقع جغرافي مرموق، فهو يسمح بالتدشين والبناء وإنشاء المنتجعات السياحية بالإضافة إلى الزراعة والطرق، بالإضافة إلى أنه غني بالثروات الطبيعية والتي تعمل على تحقيق التنمية لمصر، بينما تطل هضبة الجلالة على ساحل البحر الأحمر.

التقديم في جامعة الجلالة:

تقبل جامعة الجلالة التقديم لجميع الطلاب الذين حاصلوا على شهادة الثانوية العامة المصرية أو الشهادات التي تعادلها من الشهادات العربية والأجنبية مثل " الأزهرية، شهادات الدول العربية، ، البكالوريا الفرنسية، CNISE ، STEM ، البكالوريا الدولية، Abitur ، الدبلومة الكندية، الدبلومة الأمريكية، IGCSE".

كما يوجد منح للالتحاق ببرامج كليات جامعة الجلالة وهي:

- برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

- برنامج التمريض.

- برنامج تكنولوجيا الأغذية.

- برنامج علوم وتكنولوجيا النانو.

- برنامج ادارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد.

- برنامج هندسة المواد والتصنيع.

- برنامج تصميم الوسائط الرقمية والمرئية.